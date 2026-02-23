Inter zagra o życie w Lidze Mistrzów. Oto co ma zrobić Zieliński

Chivu podczas spotkania w Norwegii oszczędził kilku najważniejszych zawodników. W tym gronie był Piotr Zieliński, który wszedł na murawę dopiero na ostatni kwadrans. Taktyka rumuńskiego trenera okazała się błędna. Teraz Inter musi odrabiać dwubramkową stratę do norweskiego "piłkarskiego Kopciuszka".

Jaka będzie rola Zielińskiego wraz z powrotem Calhanoglu?

Zaledwie trzy dni po niespodziewanej porażce w Norwegii, Inter wrócił na zwycięską ścieżkę. W sobotnim starciu pokonał na wyjeździe 2:0 ekipę Lecce, dzięki czemu umocnił się na prowadzeniu w Serie A. Po 26. kolejkach "Nerazzurri" mają już 10 punktów przewagi nad drugim Milanem i aż 14 "oczek" nad kolejnymi w tabeli: Napoli oraz Romą. W pojedynku z Lecce z bardzo dobrej strony kolejny już raz w tym sezonie zaprezentował się Zieliński. Był jedną z ważniejszych postaci w siódmym z rzędu wygranym spotkaniu Interu w lidze.

"Zdecydowany. Nigdy nie pudłuje, zawsze gra precyzyjnie, a nawet zaznacza swoją obecność w defensywie. Jego rozwój w tym sezonie był niesamowity; słusznie obawialiśmy się jego ewentualnej kontuzji. To najważniejszy zawodnik" - pisały o nim włoskie media. Czy 105-krotny reprezentant Polski odegra równie istotną rolę w nadchodzącym spotkaniu z Bodo/Glimt? Włosi przedstawiają kulisy składu Interu na wtorkowe starcie o być albo nie być w Lidze Mistrzów.

"Zieliński, który dosłownie odrodził się pod wodzą Chivu, zostanie ponownie wystawiony jako reżyser gry (regista). Z kolei Calhanoglu, który wczoraj pracował częściowo z kolegami, a dziś 23 lutego ma wziąć udział w pełnej sesji treningowej, liczy na znalezienie się w kadrze meczowej" - donoszą dziennikarze "Tuttosport". "Mimo chęci Calhanoglu, trener zazwyczaj wymaga 3-4 treningów na pełnych obrotach, aby powołać zawodnika po kontuzji, więc jego obecność na liście powołanych wciąż stoi pod znakiem zapytania" - zaznaczają włoskie media.

Rola "reżysera gry" oznacza, że Piotr Zieliński ma być najważniejszym rozgrywającym zespołu z dodatkowymi zadaniami w defensywie.

- Musimy wejść na boisko pewni siebie, wiedząc, że jeśli istnieje drużyna zdolna odwrócić taki wynik, to jesteśmy nią właśnie my. Nie możemy stracić równowagi, wiary i poczucia własnej wartości. Mecz może trwać nawet 120 minut plus rzuty karne, musimy więc być gotowi od samego początku. Nie można wpadać w desperację, by strzelić gola natychmiast, bo wtedy rywal może nas zaskoczyć - zaznaczył na przedmeczowej konferencji prasowej trener Interu, Cristian Chivu.

Drugie spotkanie Interu Mediolan w ramach 1/16 finału Ligi Mistrzów z Bodo/Glimt odbędzie się jutro 24 lutego. Początek o godzinie 21.