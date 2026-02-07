W piątek FC Barcelona pochwaliła się podpisaniem nowego kontraktu z Ferminem Lopezem. Sam piłkarz nie ukrywał wielkiej radości z tego powodu. - Mam nadzieję, że będę mógł spędzić tutaj wiele lat oraz dalej pomagać drużynie i klubowi - mówił, cytowany przez "Mundo Deportivo".

W ostatnich miesiącach mówiło się nie raz o zainteresowaniu Chelsea jego osobą, ale nie było takiej możliwości, by doszło do transferu. Umowa Hiszpana będzie obowiązywać do 2031 roku. Klauzula wykupu ma wynieść 500 mln euro, a sam zawodnik miał otrzymać sporą podwyżkę. Nowy kontrakt z Ferminem to tylko wstęp do działań Barcelony.

"Sport" poinformował, że kolejnym strategicznym priorytetem Deco, dyrektora sportowego Barcelony, jest przedłużenie kontraktu Ferrana Torresa. Umowa napastnika wygasa latem 2027 roku.

Według źródła, kilka klubów jest zainteresowanych 25-latkiem. Torres i Barcelona są jednak optymistycznie nastawieni do kontynuowania współpracy, co może im pomóc w nadchodzących negocjacjach. W tym sezonie napastnik wystąpił w 30 meczach we wszystkich rozgrywkach, strzelając 16 goli i zaliczając asystę. Według Transfermarkt jego wartość rynkowa wynosi 50 milionów euro.

Negocjacje z Torresem to też ważna informacja dla Roberta Lewandowskiego. Widać, że rozmowy z Polakiem nie są w tej chwili najważniejsze dla władz "Dumy Katalonii". Doświadczony snajper wciąż nie wie, jak będzie wyglądała jego przyszłość.

Na temat Lewandowskiego wymownie wyraził się też trener Hansi Flick. Wypowiedział się na temat Polaka na konferencji prasowej przed starciem Barcelony z Mallorcą.

- Obecnie mam wrażenie, że rozmawiamy o tym kolejny raz. Robert nie musi myśleć o kolejnym sezonie, tylko musi skupić się na obecnym. Wykonuje dobrą pracę, czasem chce grać więcej, w ważnych meczach, ale nie zawsze może tak być. Robert uwielbia grać dla Barcelony, zobaczymy, co się stanie pod koniec sezonu. Nie wiemy, co może się wydarzyć, nie jest to odpowiedni moment na rozmowę na ten temat. Będzie na to czas. Teraz chcemy utrzymać stabilność, którą mamy - tłumaczył.