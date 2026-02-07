Hiszpanie już wiedzą. Zapadła decyzja Flicka ws. Lewandowskiego

FC Barcelona swoje spotkanie 23. kolejki ligi hiszpańskiej rozgrywa dzień przed Realem Madryt. Dla podopiecznych Hansiego Flicka jest to zatem okazja do powiększenia swojej przewagi nad Królewskimi do czterech punktów. Tylko wygrana sprawi, że Duma Katalonii z pewnością utrzyma prowadzenie w tabeli.

Niespodziewana porażka z Realem Sociedad sprawiła, że Barcelona straciła margines błędu. Królewscy wykorzystali to potknięcie i zbliżyli się do odwiecznego rywala na punkt. Każde kolejne spotkanie zyskuje więc na znaczeniu - a w sobotnie popołudnie na Camp Nou sensację spróbuje sprawić Mallorca.

Robert Lewandowski zagra z Mallorką?

Mallorca, która nie należy do ulubionych rywali Roberta Lewandowskiego. W dotychczasowych meczach z tą drużyną kapitan reprezentacji Polski tylko raz trafił do siatki - było to w październiku 2022 roku. 37-latek nie pojawił się na boisku ani na minutę w ostatnich trzech pojedynkach Barcelony z Mallorcą. Czy tym razem sytuacja będzie wyglądać inaczej?

Według hiszpańskich mediów - niekoniecznie. Większość największych publikacji przewiduje, że Hansi Flick wybierze Ferrana Torresa. Mundo Deportivo stawia na Hiszpana, chociaż pojawiają się "wątpliwości" - nie wyklucza się, że to Lewandowski wyjdzie w pierwszym składzie.

Kataloński Sport również nie jest pewien, kto z Mallorką zagra w roli napastnika. "Najbardziej niejasna sytuacja jest na pozycji numer 9 - Torres prawdopodobnie zastąpi Lewandowskiego" - czytamy. Marca nie komentuje nawet swojej predykcji. Dla nich 25-latek w podstawowym składzie wydaje się pewniakiem.

Jedynie AS jest zdania, że Lewandowski rozpocznie mecz z Mallorką w pierwszym składzie. "Jest możliwość, że Hansi zagra na dwóch napastników (Ferran - Lewandowski), bądź na dwóch ofensywnych pomocników (Fermin - Olmo)" - czytamy. Postawiono na rozwiązanie "pośrednie" - za plecami Lewandowskiego znalazł się Fermin Lopez. Co do Wojciecha Szczęsnego, to będzie on zmiennikiem Joana Garcii.

Przewidywane składy Barcelony na mecz z Mallorką:

Mundo Deportivo : Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde, Casado, De Jong, Fermin Lopez, Yamal, Rashford, Torres

: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde, Casado, De Jong, Fermin Lopez, Yamal, Rashford, Torres Marca : Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Balde, De Jong, Eric Garcia, Fermin Lopez, Yamal, Rashford, Torres

: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Balde, De Jong, Eric Garcia, Fermin Lopez, Yamal, Rashford, Torres Sport : Joan Garcia, Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde, Casado, De Jong, Fermin Lopez, Yamal, Rashford, Torres

: Joan Garcia, Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde, Casado, De Jong, Fermin Lopez, Yamal, Rashford, Torres AS: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde, Casado, De Jong, Yamal, Rashford, Fermin Lopez, Lewandowski

FC Barcelona zmierzy się z Mallorką w sobotę 7 lutego. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 16:15. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.