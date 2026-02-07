Niemcy zachwycają się polskim fenomenem. "Piszą bajkę w Polsce"

O tym, że tabela Ekstraklasy w sezonie 2025/26 jest "tak spłaszczona, jakby ktoś ją żelazkiem przejechał" pisał przed restartem rozgrywek Bartosz Królikowski na łamach Sport.pl, który zauważył, że Wisła Płock to pierwszy beniaminek w XXI wieku, który na starcie nowego roku piastuje pozycję lidera. Nie zmieniło się to także po dziewiętnastej serii gier, gdyż podopieczni Mariusza Misiury pokonali Raków Częstochowa 2:1.

Niewielkie różnice punktowe w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce nie umknęły uwadze zagranicznym mediom. W kierunku lidera z Płocka swoje oczy zwrócili dziennikarze niemieckiego Ruhr24.de - głównie ze względu na to, że w barwach Wisły od lata ubiegłego roku występuje były piłkarz klubów Bundesligi czy 2. Bundesligi, Marcin Kamiński. "Piszą piłkarską bajkę w Polsce" - czytamy.

"Zespół prowadzi w lidze z 33 punktami na koncie, a 34-latek jest szefem defensywy, który trzyma marzenia o tytule przy życiu" - chwali byłego zawodnika Schalke 04 Gelsenkirchen niemiecki portal, który zwrócił uwagę na to, że linia obrony Wisły działa wzorowo - w dziewiętnastu meczach stracili tylko trzynaście goli - najmniej w całej lidze. Gorzej jednak wypowiedzieli się o walorach ofensywnych drużyny trenera Misiury - i nie ma co się temu dziwić.

"Wisła Płock pozostaje niepokonana w jedenastu ligowych spotkaniach z rzędu, co stanowi klubowy rekord. Beniaminek w obecnym sezonie poległ tylko dwa razy - to rekord ligowy. Jednak przy marzeniach o tytule trzeba wspomnieć fakt, że ofensywa jest słaba. 23 gole w dziewiętnastu meczach. Tylko trzy drużyny strzeliły mniej" - zauważa Ruhr24.de. "Drużyna broni się dobrze, ale brakuje jej przebojowości w ataku" - dodają Niemcy.

Remis remisem poganiany. Tak Wisła Płock została liderem

Faktem jest, że największym przyjacielem Wisły w bieżących rozgrywkach jest... remis. Tych Płocczanie mają na swoim koncie aż dziewięć - podobnie jak dziesiąty w ligowej tabeli Motor Lublin. To najwięcej w całej Ekstraklasie. Zresztą, pięć remisów z rzędu pozwoliło Wiśle objąć fotel lidera, którego nie oddali po dziś dzień.

Niemiecki portal pisze także o tym, że Marcin Kamiński podjął dobrą decyzję wracając do kraju i przypomina, że Schalke nie przedłużyło z nim wygasającej umowy. Łącznie w barwach "Die Königsblauen" siedmiokrotny reprezentant Polski rozegrał 102 mecze, w których zdobył dziewięć bramek i zanotował cztery asysty. Niedawno głośno było o potencjalnym powrocie wychowanka Aluminium Konin do kadry narodowej.

Kolejne spotkanie Wisła Płock rozegra w poniedziałek 9 lutego. Ich rywalem w wyjazdowym starciu 20. kolejki Ekstraklasy będzie Piast Gliwice. Początek tego starcia zaplanowano na godz. 19:00. Wcześniej o objęcie pozycji lidera powalczą Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok, które są niedaleko za "Nafciarzami" - trzy pierwsze lokaty bowiem zamknięte są w różnicy jednego punktu. Ponadto "Jaga" ma do rozegrania jeden zaległy mecz.

