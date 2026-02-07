Ustawił rodzinę na wiele lat. Ma 38 apartamentów nad Bałtykiem

Tomasz Kuszczak trafił do Manchesteru United tuż przed rozpoczęciem złotego okresu w historii tego klubu, gdy zespół w składzie m.in. z Cristiano Ronaldo i Wayne'em Rooneyem wygrał Ligę Mistrzów oraz wiele trofeów krajowych. 11-krotny reprezentant Polski prawie całą karierę piłkarską spędził on w Anglii, a na emeryturę przeszedł w 2019 r. Na niej żyje mu się dostatnio.

Tak Tomasz Kuszczak zainwestował pieniądze. "Budujesz coś z niczego"

Pieniądze zarobione na Wyspach Brytyjskich wydawał rozsądnie, a inwestować zaczął już lata temu. W co? - Zajmuję się przemysłem deweloperskim, buduję domy i mieszkania. Interesowałem się tym od zawsze - wyznał w 2020 r. - To wymaga dużo pracy, wszystko dzieje się w Polsce, więc dużo podróżuję (jego żona i córki mieszkały wtedy w Manchesterze - red.) - dodawał.

- Dwanaście lat temu kupiłem pod Gdynią ziemię. [...] Osiedle, które teraz powstaje, stawiam właśnie tam, w okolicach Trójmiasta. Nie będzie za duże, ale myślę, że bardzo atrakcyjne. Z pięknym widokiem na morze - ujawniał w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

Z biegiem czasu ten interes coraz bardziej pochłaniał Kuszczaka, który chciał poznać wszystko od podszewki. Z tego powodu często podejmował się najprostszych prac, aby mieć lepsze rozeznanie we wszystkim.

- Budujesz coś z niczego, zarządzasz ludźmi, musisz przetrwać na rynku, walczyć o klienta. Wciąż musisz być na bieżąco z rynkiem, sprawdzać, jakie są trendy. Wciąż jestem w ich oczach postrzegany jako były piłkarz, choć coraz mniej. Jeszcze trochę myślą o mnie jak o bramkarzu, ale jestem coraz częściej Tomkiem, z którym robią interesy, traktują jak partnera biznesowego. Siadając z nimi do stołu rozmawiam o technicznych sprawach. Mam już wiedzę. To środowisko jest mi już bliższe - tłumaczył, cytowany przez "Przegląd Sportowy" Onet.

W 2022 r. powstał należący do Kuszczaka kompleks apartamentów Park Apartament w Rewie. Dlaczego to miejsce? Tego dowiadujemy się ze strony internetowej: "Rewa nieformalnie jest kolebką i esencją wypoczynku sław estrady, gwiazd telewizyjnych, tuz biznesu, wielu przedsiębiorców czy wybitnych osobistości. Kreatywne formy spędzania czasu, rozrywka, biznes i kuluarowe spotkania - to wszystko przekłada się na wybór najlepszego miejsca wypoczynku w postaci Rewy". Obiekt ma 38 apartamentów i znajduje się 300 metrów od plaży.

Tomasz Kuszczak przekonał się, jak naprawdę wygląda biznes. "Naziwsko nie pomoże"

Gdy interes już ruszył, były kadrowicz dosyć szybko zrozumiał, że magia jego nazwiska nie działa na wszystkich. - Gdy otwieraliśmy to miejsce, to wielu ludzi mówiło nam, że nie możemy nie wykorzystać marketingowo faktu, że to ośrodek Tomasza Kuszczaka. Że to nam zrobi reklamę. Ale dzisiaj, po dwóch latach, już wiem, że mnóstwo gości, którzy do nas przyjeżdżają, nawet nie wiedzą, kim jestem, że grałem w reprezentacji Polski czy Manchesterze United - mówił 2024 r. w wywiadzie dla WP SportowychFaktów.

- To tak właśnie jest, że nikt nie będzie przyjeżdżał na wczasy do ośrodka tylko dlatego, że należy on do Kuszczaka, albo Agnieszki Radwańskiej czy nawet Roberta Lewandowskiego. To tak nie działa. Albo się dany biznes obroni jakością, albo nie. Jeśli zabraknie jakości, nazwisko znanego sportowca nic tu nie pomoże - dodawał. Zresztą gdy na początku opowiadał o nowym przedsięwzięciu z dużą ekscytacją, to później spotkał się z negatywnymi w swoim odczuciu komentarzami, jakoby nadmiernie się przechwalał. Przez to zaczął być oszczędniejszy w słowach.

Poza deweloperką Kuszczak rozwijał się również w innych kierunkach - robił kursy trenerskie oraz skończył studia dziennikarskie (występował jako ekspert). We wrześniu 2023 r. zaliczył głośny powrót do piłki nożnej, dołączył bowiem do sztabu selekcjonera Michała Probierza jako asystent trenera bramkarzy Andrzeja Dawidziuka. Posadę utrzymał przez pół roku, powodem rozstania miały być "sprawy organizacyjne". Szum wokół 43-latka ponownie zrobił się latem zeszłego roku, gdy został menedżerem ds. promocji i rozwoju klubu Sztorm Kosakowo z gdańskiej Klasy A.

Raczej wątpliwe, aby nawet na tym poziomie Tomasz Kuszczak miał wrócić do gry. W trakcie kariery, poza Manchesterem United (2006-2012) grał w: Hercie II Berlin (2000-2004), West Bromwich Albion (2004-2006), Watfordzie (2012), Brighton (2012-2014), Wolverhampton (2014/2015) oraz Birmingham City (2015-2019). Z reprezentacją Polski pojechał na mistrzostwa świata 2006 (bez występu).