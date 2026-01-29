Piłkarz wydmuchał 1,4 promila. Niebywałe, co zrobił po opuszczeniu komisariatu

Z tym piłkarzem nie ma nudy. Szkoda tylko, że nie mówimy o tym w kontekście spraw stricte sportowych. Jean-Luc Dompe, zawodnik klubu Hamburger SV, po raz kolejny pokazał, że ma trudny charakter. Pierwsza głośna sytuacja z jego udziałem miała miejsce w 2023 roku. Wówczas bowiem rozbijał autem latarnie miejskie w Hamburgu, biorąc z Williamem Mickelbrencisem udział w nielegalnych wyścigach. Dompe po tym wszystkim postanowił uciec. Otrzymał wysoką grzywnę, obiecywał poprawę, ale to nie pomogło. Teraz poszedł o krok dalej.

Najpierw 1,4 promila, a później jazda hulajnogą

Wygląda na to, że kolejne katastrofalne zachowanie Francuza przelało czarę goryczy. Dziennikarze z Hamburga namawiają władze klubu do rozstania z 30-latkiem.

Wszystko dlatego, że prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Wydmuchał 1,4 promila. Zabrano go następnie na komisariat policji. Pobrano mu krew, zabrano prawo jazdy, a Dompe postanowił ponownie zrobić coś głupiego.

Skorzystał z hulajnogi elektrycznej i w taki sposób próbował dostać się do domu. Wszystko oczywiście na oczach funkcjonariuszy, którzy ponownie byli zmuszeni do tego, by go zatrzymać. Dodajmy, że do domu Dompe miał zaledwie 900 metrów. Na razie nie wiadomo, jakie kroki wobec zawodnika podejmie klub. Trzeba tutaj poczekać na oficjalny komunikat.

Klub musi podjąć radykalne kroki. "Nie jest już dłużej akceptowalny"

Kibice z pewnością zastanawiają się, co będzie z przyszłością Dompe. Mowa bowiem o jednym z najlepszych piłkarzy ekipy z Hamburga.

"Każdy, kto prowadzi samochód z poziomem alkoholu we krwi 1,4 promila, a następnie wsiada na hulajnogę elektryczną i świadomie naraża innych na niebezpieczeństwo, nie jest już dłużej akceptowalny dla HSV. Klub musi podjąć działania, nawet jeśli jest to szkodliwe ze sportowego punktu widzenia" - czytamy na stronie hamburg.t-online.de.

Dziennikarze zwracają uwagę, że wszystko dzieje się przed prestiżowym domowym starciem z Bayernem Monachium. Obecnie Hamburger SV zajmuje czternaste miejsce w Bundeslidze z dorobkiem osiemnastu punktów. Sześciokrotni mistrzowie Niemiec mają trzy "oczka" przewagi nad strefą spadkową.