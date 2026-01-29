Oto największa sensacja w LM. "Bezdomni" od ponad 30 lat robią furorę

Jego ostatni mecz był definicją mieszanych uczuć. Z jednej strony - porażka z Liverpoolem aż 0:6, ale z drugiej - pierwszy w historii klubu awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Smutek i radość. Deklasacja i olbrzymi sukces. Zawód i przekroczenie wszelkich oczekiwań. Fuszerka w środowy wieczór i doskonała robota przez cały sezon.
Qarabag poległ na Anfield, ale na swój sukces zapracował już wcześniej, zdobywając 10 punktów jeszcze przed ostatnią kolejką fazy ligowej, dzięki zwycięstwom nad FC Kopenhagą (2:0) Benfiką (3:2), Eintrachtem Frankfurt (3:2) i prestiżowym remisie z Chelsea (2:2). I choć w żadnym z tych meczów nie był faworytem, a na tle tych zespołów wyglądał jak ubogi krewny, to nie zrezygnował ze swojego stylu gry i podejścia - atakował, grał odważnie, do końca. Z Benfiką przegrywał już dwoma bramkami, ale zdołał wygrać po golu w 86. minucie. Z Eintrachtem zwycięski gol padł jeszcze później, dopiero w doliczonym czasie gry. Qarabag fundował spektakle. Postronnych bawił, a Azerów napawał dumą.
W środę tylko absolutny kataklizm mógł mu odebrać awans - wysoka porażka i absurdalnie niekorzystny układ wyników w pozostałych meczach. Ostatecznie okazało się, że awans wywalczyły nawet zespoły mające po 9 punktów i ujemny bilans bramkowy, jak Bodo/Glimt (to zresztą druga spora niespodzianka w tej edycji) i Benfica, która wskoczyła do baraży po golu bramkarza w ostatniej minucie doliczonego czasu gry strzelonym Realowi Madryt. Qarabag nawet, gdy tracił z Liverpoolem kolejne bramki, to w tabeli na żywo choćby na chwilę nie wypadł poza barażową strefę. Teraz czeka go dwumecz z Newcastle lub PSG.
Z Baku, gdzie swoje mecze od ponad 30 lat rozgrywa Qarabag, do Liverpoolu jest 4157 km, co sprawia, że żaden klub w historii europejskich pucharów nie musiał pokonać dłuższej drogi, by zagrać na Anfield. Ale drogę do tego miejsca i do tego awansu można też liczyć inaczej. Gdy w 2008 r. trener Gurban Gurbanow przejmował zespół, był on przeciętny nawet jak na azerskie standardy. Dość powiedzieć, że jego poprzednik, Rasim Kara, czmychnął z klubu raptem kilka dni przed rozpoczęciem sezonu 2008/09, bo po cichu dogadał się z Khazarem Lankaran, który uchodził wtedy za drużynę znacznie silniejszą. Gurbanow przyszedł do klubu z dnia na dzień. I wielu spodziewało się, że lada moment z niego wyleci. Oficjalnie nie miał przyklejonej etykietki trenera tymczasowego, ale tak właśnie widzieli go kibice i sami piłkarze, którzy z urzędu nie ufali azerskim trenerom i wierzyli tylko w tych z zagranicy. W dodatku Gurbanow miał raptem 36 lat, nie miał doświadczenia i sukcesów. Mało kto przypuszczał, że dokończy sezon, a co dopiero, że przetrwa w klubie 18 lat i będzie porównywany do sir Alexa Fergusona. Co ważne - nie tylko ze względu na ciągłość pracy, ale też jej jakość.
Qarabag powstał w 1951 r., ale do czasu pojawienia się Gurbanowa zdobył tylko jedno mistrzostwo Azerbejdżanu. Dominować zaczął dopiero z nim na ławce - wygrał ligę w 10 z ostatnich 11 sezonów. Zaczął też regularnie występować w europejskich pucharach - od 2017 r. co roku kwalifikował się do fazy grupowej Ligi Europy lub Ligi Konferencji. Ale Liga Mistrzów najczęściej okazywała się zbyt wymagająca. W tym sezonie Qarabag wdarł się do niej dopiero drugi raz w historii. Za pierwszym razem - w 2017 r. - skończył na ostatnim miejscu w grupie, bez odniesienia choćby jednego zwycięstwa. Postęp jest widoczny gołym okiem, a wszystko o wpływie Gurbanowa mówi fakt, że środowy mecz z Liverpoolem był 204. meczem Qarabagu w europejskich pucharach, a on prowadził klub w 190 z nich.
- To zasłużony awans. W każdym z ośmiu rozegranych meczów podejmowaliśmy duże ryzyko i stoczyliśmy naprawdę ciężką walkę. Uważam, że miejsce wśród pierwszych 24 zespołów jest sprawiedliwe. Gratuluję piłkarzom i mieszkańcom Azerbejdżanu, bo to wielka chwila - mówił po meczu Gurbanow. - Oczywiście, przeciwko Liverpoolowi powinniśmy zagrać lepiej. To nie była nasza gra. Żal mi tego meczu. Rozmawiałem już z zawodnikami w szatni i oni również stwierdzili, że stać ich było na znacznie lepszy występ. Bądźcie spokojni. Jeśli ponownie zmierzymy się z Liverpoolem, zrobimy znacznie lepsze wrażenie - zapewniał.
Gurbanow jest w tej historii kluczowy. To jego trenerski kunszt popchnął Qarabag do wszystkich sukcesów. Oczywiście, od 2001 r. klub jest wspierany przez Azersun, czyli największego producenta żywności w kraju, ale trudno budować narrację, że to kolejny klub, któremu państwo funduje sukcesy. Qarabag przed tym sezonem wydał na transfery zaledwie 900 tys. euro. To nieco mniej niż latem wydała Cracovia i odrobinę więcej niż wydał Motor Lublin. Rekordowe transfery w historii klubu? W 2012 r. za 1,28 mln euro Qarabag kupił Brazylijczyka Richarda Almeydę, a w 2024 r. wyłożył okrągły milion za Emmanuela Addaia z trzeciej ligi hiszpańskiej. Mateusz Kochalski, kupiony ze Stali Mielec za 900 tys. euro niecałe dwa lata temu, wciąż jest czwartym najdroższym piłkarzem w historii. Qarabag nie kupuje gwiazd i nie buduje kominów płacowych, bo dla Gurbanowa najważniejszy jest kolektyw. Jego drużyna zawsze jest silniejsza niż suma umiejętności poszczególnych piłkarzy, o czym również polskie zespoły, przez lata eliminowane przez Qarabag w eliminacjach europejskich pucharów, boleśnie się przekonywały.
Zresztą, Qarabagowi niespecjalnie zależy też na wysokich sprzedażach zawodników. 5 mln euro za Juninho, które w 2024 r. wyłożyło Flamengo, jest klubowym rekordem. Dalej są jeszcze tylko dwa wychodzące transfery za minimum milion euro - Kady Borges za 2 mln do Krasnodaru i Ibrahima Wadji za milion do Saint-Etienne. Na tym koniec. Qarabag nie szuka na rynku młodych i perspektywicznych piłkarzy, ale zawodników gotowych od razu wzmocnić zespół. Stał się mistrzem w znajdowaniu zawodników, których potencjał nie został dotychczas doszacowany. Może są po kontuzji? Może nie są zadowoleni ze swojej pozycji w klubie? Może w ostatnim czasie zgubili formę? Może nie udał im się transfer do silniejszej ligi, a są już spakowani? Qarabag zawsze chętnie zaprosi ich do siebie i spróbuje ich przekonać wizją regularnej gry w europejskich pucharach.
Ten argument zadziałał też na Mateusza Kochalskiego. - Na początku w ogóle nie przewidywałem takiego kierunku. Do tej pory grał tu przecież tylko jeden Polak, a w całej lidze niewielu więcej. Miałem trochę czasu, bo zastanawiałem się kilka miesięcy. Chyba każdy zawodnik, który gra w Polsce myśli o wyjeździe do ligi top 5, ewentualnie do klubu z Belgii czy Holandii. Wiedziałem też, że Azerbejdżan to kraj muzułmański, a to zawsze przeskok kulturowy. Byłem zaskoczony, że taka możliwość się pojawiła, ale wiedziałem też, że to dla mnie ogromna szansa na pokazanie się w europejskich pucharach. Dobrze się to wszystko potoczyło i chyba mogę powiedzieć, że nie żałuję tej decyzji - tłumaczył w rozmowie z Weszło.
Występy w europejskich pucharach są dla Qarabagu absolutnie kluczowe. Wynika to z historii klubu. I tu uwaga: w tekście "Qarabag" używamy w odniesieniu do klubu piłkarskiego, a "Karabach" oznacza region geograficzny.
Armenia i Azerbejdżan to dwie byłe republiki radzieckie, które przez ponad 30 lat, od 1992 r., spierały się o Górski Karabach - niewielki teren, na którym dokonano co najmniej dwóch masowych mordów ludności cywilnej i który jest najbardziej zaminowanym rejonem byłego Związku Radzieckiego. Wreszcie teren, który z punktu widzenia prawa międzynarodowego należał do Azerbejdżanu, ale aż do 2023 r. był zamieszkiwany przez Ormian i kontrolowany przez Armenię. W środku tego konfliktu, który pochłonął ponad 35 tys. ofiar i około 70 tys. rannych, leżał Agdam - niegdyś 40-tysięczne miasto, które od lat jest nazywane miastem-widmo i Hiroszimą Kaukazu. To tam siedzibę miał Qarabag. Jego losy splecione są z wojną – zdobywał pierwsze mistrzostwo, gdy niedaleko wybuchały bomby i podnosił trofeum tydzień po tym jak miasto upadło, więc piłkarze zamiast świętować, pomagali krewnym wydobywać spod gruzów majątek i rodzinne pamiątki. Qarabag ostatni mecz w Agdamie rozegrał 12 maja 1993 r., już pod artyleryjskim ostrzałem. Na jego stadion bomby spadały dwukrotnie, na ośrodek treningowy - raz, w 1992 r.
Wydawało się, że Qarabag stracił wszystko. Nie miał domu ani pieniędzy. Nie upadł, bo władze Azerbejdżanu, szukające sposobu, by trwale zaznaczyć swoje roszczenia wobec utraconego Górskiego Karabachu, dostrzegły w nim potencjał. Hajdar Alijew, były prezydent Azerbejdżanu, ojciec obecnego prezydenta Ilhama Alijewa, w 2001 roku kazał wspieranemu przez państwo holdingowi Azersun zainwestować w klub i - jak sam stwierdził - "uratować go od zapomnienia". Od tamtej pory Qarabag był figurą szachową w rękach władz państwa. Co roku wchodził do europejskich pucharów i reprezentując sporny region, występował pod azerską flagą.
Teraz wszyscy w klubie wyczekują aż Qarabag wróci do Agdamu. "Do domu" - jak określa to Gurban Gurbanow. Niedawno pojawiła się na to szansa - w 2023 r. podczas ofensywy militarnej Azerbejdżan odzyskał kontrolę nad całym Górskim Karabachem, a w sierpniu 2025 r. przywódcy Azerbejdżanu i Armenii podpisali w Białym Domu porozumienie kończące konflikt. Półtora roku temu prezydent Ilham Alijew pojechał do Agdamu, na miejsce, w którym ma zostać zbudowany nowy stadion, i symbolicznie wbił pierwszą łopatę.
Cale miasto powoli jest odbudowywane. Największym problemem pozostaje bardzo gęste zaminowanie terenu, co znacząco utrudnia powstawanie dróg, autostrad i linii kolejowych. Budowa Agdamu zaczyna się niemal od początku - najpierw trzeba doprowadzić prąd i wodę, a dopiero później zbudować osiedla i stadion. Ale sama wizja tego, że Qarabag pewnego dnia zagra tam swój mecz, wywołuje w klubie niesłychany entuzjazm. - Rozegrać tam spotkanie Ligi Mistrzów? Byłoby to coś wspaniałego - przyznaje Gurbanow.