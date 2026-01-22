Tym karnym ośmieszył się na zawsze. "Najgorszy w historii piłki"

Do tej sytuacji doszło podczas meczu w Monteviedo, w którym mierzyly się dwie drużyny z Chile: Penarol i Colo Colo. Zespoły grały ze sobą w ramach turnieju Serie Rio de lat Plata, nieoficjalnych zawodów dla ekip z Ameryki Południowej.

Absurdalny rzut karny w meczu turniejowym. "Najgorszy w historii"

Mecz Penarolu z Colo Colo zakończył się remisem 1:1, a o wyniku rozstrzygnęły rzuty karne. Jednego z nich wykonywał Cristian Zavala, 3-krotny reprezentant Chile. Napastnik próbował wykorzystać rzut karny "panenką", jednak bramkarz Washington Aguerre został na linii bramkowej i bez problemu złapał piłkę.

Po strzale zawodnik usiadł na boisku i próbował usprawiedliwić się kontuzją kolana. Próbę tę w chilijskich mediach nazwano najgorszym rzutem karnym w historii piłki nożnej.

Colo Colo, drużyna Zavali ostatecznie wygrała mecz po rzutach karnych (1:1, 3:4 po serii jedenastek).

Stały fragment wykonywany przez Zavalę porównywano też do rzutu karnego, który strzelał Brahim Diaz. Marokańczyk w finale Pucharu Narodów Afryki zmarnował tę okazję na bramkę i jednocześnie na tytuł dla swojej drużyny. Najważniejszy mecz turnieju wygrał Senegal.

Zavala to 26-letni napastnik, który rozegrał w chilijskiej ekstraklasie 127 meczów. 3 razy zagrał w kadrze w meczach towarzyskich. Przez całą karierę występował w rodzimej lidze, grając w Coquimbo Unido, Fernandez Vidal, Deportes Melipilla, Colo Colo i na wypożyczeniu z tego klubu w Curico Unido.