Fatalne wieści dla Barcelony przed najważniejszym meczem Ligi Mistrzów

Barcelona w ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów musi wygrać, by zapewnić sobie awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów bez konieczności gry w play-offach. Potrzebna jest do tego wygrana z Kopenhagą w przyszłą środę, ale także korzystne wyniki w pozostałych spotkaniach. Zadanie będzie mocno utrudnione – na Camp Nou zabraknie kontuzjowanego Ferrana Torresa, zawieszonego za kartki Frenkiego de Jonga, a także Pedriego, który doznał urazu.

Barcelona ma ogromny problem. Pedri jest kontuzjownay

W meczu ze Slavią Praga Pedri przebywał na boisku do 63. minuty. Zszedł z niego, utykając na prawą nogę. Javi Miguel z AS-a stwierdził, że pomocnik może pauzować nawet przez 3-4 tygodnie, choć z klubu nie wyszła jeszcze żadna informacja, która to potwierdza. Wiadomo jednak, że Hiszpan nie wystąpi w meczu z Kopenhagą.

-To będzie trudny mecz, Pedri nie zagra i nie wiem, co będzie z Ferranem, czy zdąży wrócić. Oczywiście będziemy mieli Lamine, ale Frenkie chyba będzie zawieszony, ktoś musi go zastąpić w środku pola. Musimy sobie z tym poradzić, mamy szansę na pierwszą ósemkę, to nasz cel. Nie wystartowaliśmy dobrze w fazie ligowej, ale wciąż mamy na to szansę, tego chcemy, mielibyśmy do rozegrania dwa spotkania mniej, pomogłoby to nam się zregenerować. Koniec końców jest jak jest, jeżeli bedziemy musieli je zagrać to nie ma problemu - stwierdził Flick na konferencji prasowej. Jego wypowiedź cytował portal fcbarca.com.

Brak Pedriego to dla Barcelony ogromna strata. Hiszpan w tym sezonie jest bardzo regularny: z powodu urazów opuścił tylko pięć meczów, raz był zawieszony za kartki, a w pozostałych dawał Barcelonie to, z czego jest znany. Spokój w rozegraniu, ogromną jakość podań, czy asysty, których od początku sezonu ma już 8.

Barcelona przed meczem z Kopenhagą jest na 9. miejscu w tabeli, a do Chelsea brakuje jej 1 zdobytej bramki więcej. Barcelonę wyprzedza też Newcastle, PSG, Tottenham, które mają tyle samo punktów w tabeli (13), oraz Liverpool, Real Madryt, Bayern i Arsenal.