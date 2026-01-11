Media: Szymański o krok od transferu do topowej ligi. Padła kwota

"Bliskie porozumienie między Stade Rennais a Fenerbahce w sprawie Sebastiana Szymanskiego za 11 milionów plus premie" - napisał Matteo Moretto na portalu X.com

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Kubica odciska dłoń! Wielka chwila na Gali Mistrzów Sportu

Sebastian Szymański coraz bliżej transferu. Tam ma trafić

Szymański może odejść z Fenerbahce po niespełna trzech latach. Pomocnik z Białej Podlaskiej trafił do Stambułu w lipcu 2023 roku i od tamtej pory rozegrał do "Żółtych kanarków" 133 mecze, w tym 17 w Lidze Europy, 10 w Lidze Konferencji Europy i aż 86 w tureckiej Superlig.

Wcześniej Szymański grał w Feyenoordzie, Dynamie Moskwa, Legii i akademii AP TOP-54 z rodzinnej Białej Podlaskiej. W 2019 roku zadebiutował w reprezentacji Polski, dla której rozegrał 50 meczów.

Drużyna, do której ma trafić Sebastian Szymański, w sezonie 2023/24 oraz 2022/23 grała w Lidze Europy, w rundzie 2021/22 w Lidze Konferencji Europy, a w w latach 2019/20 i 2020/21 występowała w Lidze Mistrzów.

Zobacz też: Fabiański wybrał bramkarza nr 1 w reprezentacji Polski. "Zapracował na to"

Poprzednie dwa sezony były dla Stade Rennais dużo mniej udane - w ubiegłym drużyna z Brytanii zajęła w Ligue 1 12. miejsce, a w rundach 23/24 była 10.

Zawodnikiem Stade Rennais jest Przemysław Frankowski, a w przeszłości w tym klubie występował także Kamil Grosicki oraz Włodzimierz Mazur, 23-krotny reprezentant Polski i uczestnik MŚ 1978.