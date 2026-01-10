Tak Anglicy podsumowali Casha po hicie Pucharu Anglii

Matty Cash na stałe wkomponował się w wyjściowej jedenastce Aston Villi. Obrońca reprezentacji Polski w każdym meczu uzyskuje bardzo dobre oceny w lokalnych mediach, co oczywiście idzie w parze z dobrymi występami w drużynie prowadzonej przez Unaia Emerego.

Nie inaczej było w sobotni wieczór. W północnym Londynie na Tottenham Hotspur Stadium gospodarze podejmowali Aston Villę w rozgrywkach FA Cup. Goście z Villa Park już do przerwy zbudowali przewagę, prowadząc 2:0 po bramkach Emiliano Buendii oraz Morgana Rogersa. Bramkę kontaktową po zmianie stron zdobył dla "Spurs" Wilson Odobert, lecz to było wszystko, na co stać było gospodarzy tego pojedynku. Tym samym "Lwy" awansowały do 1/16 rozgrywek.

Tak w Anglii ocenili Casha

Cash pojawił się w tym spotkaniu od pierwszej minuty. Polak został zmieniony w 79. minucie przez Andresa Garcię. Jak podkreślają angielskie media, reprezentant Polski po raz kolejny zaliczył bardzo dobry i pewny występ. Dziennikarze z "Birmingham Live" ocenili występ naszego piłkarza na notę 7 w skali od 1 do 10, gdzie 1 to występ najgorszy, a 10 oznacza klasę światową: "Matty Cash spudłował tylko jedno z 26 podań, które wykonał w ciągu 60 minut spotkania oraz dobrze bronił się przed atakami Mathysa Telema. Był bliski asysty przy uderzeniu Buendii, ale jego strzał został zablokowany przez Porro na linii bramkowej. Również portal "astonvillanews.co.uk" za sobotni występ przyznał Polakowi notę 7.

Nie inaczej postąpili dziennikarze "Birmingham World", dla których 79-minutowy występ Casha wart był również "siódemki": "Utrzymywał Tela w ryzach i wykonał szereg istotnych wślizgów, przez co uniemożliwiał Spurs tworzenie ataków przy próbie gonienia wyniku w drugiej połowie. Wyglądał też przyzwoicie w ataku, gdzie zagroził bramce strzeżonej przez Vicario strzałem z 25 metrów.

W ocenie popularnej platformy z wynikami na żywo oraz ocenami, jaką jest "Sofascore", Matty Cash zasłużył na ocenę 7,2 w dziesięciostopniowej skali. O krok dalej poszedł portal "Flashscore", który przyznał obrońcy Aston Villi miano najlepszego gracza spotkania z notą 8,1 w tej samej skali.

W kolejnym meczu Aston Villa z Polakiem w składzie podejmie u siebie Everton. To spotkanie zaplanowane jest na niedzielę 18 stycznia o godzinie 17:30.