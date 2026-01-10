Była 9. minuta sobotniego meczu 15. kolejki ligi hiszpańskiej: FC Barcelona - Madrid CFF. Właśnie wtedy piłkę na szóstym metrze dostała Ewa Pajor. Reprezentantka Polski minęła bramkarkę rywalek i strzeliła z kąta do pustej bramki. Dzięki temu FC Barcelona prowadziła 1:0.

Show Ewy Pajor w Barcelonie! Wystarczyło 38 minut

W 21. minucie Pajor zdobyła drugą bramkę. To jednak nie był koniec jej popisów. W 38. minucie miała już hat-tricka! Asystę przy jej trafieniu zanotowała Carla Julia Martinez.

Dla Pajor był to 14 gol w lidze w tym sezonie. Polka prowadzi wśród najlepszych strzelczyń rozgrywek. Trzy gole gole mniej ma Imade (Real Sociedad).

Kto jeszcze trafił do siatki? Na 3:0 gola zdobyła 19-letnia Hiszpanka Carla Julia Martinez. Cztery minuty później wynik podwyższyła o rok od niej młodsza Szwajcarka Sydney Schertenleib. W 43. minucie szóstą bramkę strzeliła Holenderka Esmee Brugts, a w pierwszej minucie doliczonego czasu gry do własnej siatki trafiła Nuria Mendoza.

Do przerwy FC Barcelona prowadziła aż 7:0. Zdobyła zatem dwie bramki więcej, co w poprzednim meczu tych drużyn. Wtedy Pajor strzeliła tylko jednego gola.

FC Barcelona po 15 kolejkach ligi hiszpańskiej ma 42 punkty, siedem więcej od wicelidera - Realu Madryt.

Duma Katalonii w kolejnym meczu ligowym zmierzy się z kolejną drużyną z Madrytu - Atletico (14 stycznia, godz. 19).