Media: Oto faworyt do zastąpienia Lewandowskiego

- Mam jeszcze trochę czasu, aby podjąć decyzję. Na dzień dzisiejszy nie wiem, gdzie chciałbym grać. Nie ma potrzeby jeszcze, aby się nad tym zastanawiać. Nie wiem, w którym kierunku chciałbym pójść, ale nie mam presji - mówił pod koniec grudnia 2025 Robert Lewandowski w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Polak odgrywa coraz mniejszą rolę w FC Barcelonie i wydaje się, że jego dni w klubie są policzone. Hansi Flick stawia na niego coraz rzadziej, a szanse dostaje jego główny konkurent - Ferran Torres, z którym Katalończycy wiążą większe nadzieje na przyszłość.

Hiszpański dziennikarz ujawnia. Barcelona przygotowuje się na odejście Lewandowskiego. Oto faworyt do jego zastąpienia

Kontrakt Lewandowskiego obowiązuje do końca tego sezonu i, póki co, nie ma przesłanek, że zostanie przedłużony. Wskazują na to również doniesienia Alfredo Martineza. Okazuje się, że Barcelona wyznaczyła sobie cel transferowy na lato i jest on bezpośrednio związany z polskim napastnikiem. "Barcelona uważa wzmocnienie ataku w tym roku za ważniejsze niż wzmocnienie środka defensywy. Klub potrzebuje strzelca bramek. Po powrocie do zdrowia Araujo i Christensena priorytetem jest znalezienie napastnika na wypadek, gdyby Lewandowski nie został w klubie, co wydaje się najbardziej prawdopodobne" - czytamy na X.

Kto może zostać następcą Polaka? Dziennikarz wskazuje konkretne nazwisko, które media wiążą z katalońskim klubem już od wielu tygodni. "Julian Alvarez jest faworytem" - podkreślił. To piłkarz Atletico Madryt, który zdaniem wielu, mógłby rozwinąć się w Barcelonie. Potencjał ma ogromny, co pokazują liczby kręcone przez niego w stolicy Hiszpanii. W tym sezonie strzelił już 11 goli i zdobył pięć asyst.

Alvarez odpowiedział na plotki

- Staram się nie zaglądać do gazet, ale wiem, o czym się rozmawia. Widzę to w mediach społecznościowych. Moim zdaniem mówi się zdecydowanie więcej niż faktycznie się dzieje. Jestem bardzo skoncentrowany na bieżącym sezonie, na tym co mamy przed sobą w Atletico. Staram się więc zupełnie odciąć od tych plotek i myśleć wyłącznie o sobie, o tym, jak się rozwijać jako piłkarz, i rzecz jasna o kolejnych zwycięstwach - mówił Alvarez w grudniu 2025.

Teraz przed Lewandowskim i Barceloną finał Superpucharu Hiszpanii. Rywalem będzie Real Madryt. Czy polski napastnik pojawi się na murawie? W półfinale takiej szansy nie dostał i przesiedział cały mecz na ławce. Kibice, szczególnie polscy, liczą, że jednak Flick postawi na Lewandowskiego w decydującym o tytule starciu, i to najlepiej od pierwszych minut. Powinien być o wiele bardziej wypoczęty niż Ferran. Początek El Clasico w niedzielę 11 stycznia o godzinie 20:00.