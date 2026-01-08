Stało się! Gwiazda Ekstraklasy odchodzi

Ousmane Sow trafił do Górnika Zabrze w lutym 2025 roku z belgijskiego Lierse. W tym sezonie wystąpił w 19 meczach, w których zdobył dziewięć goli i zanotował trzy asysty. Szczególnie ważne były dwa trafienia z Lechią Gdańsk, które dały awans do ćwierćfinału Pucharu Polski. Po roku ta przygoda dobiegnie jednak końca, bo 25-latek zdecydował się na przenosiny do Danii.

Ousmane Sow w Broendby

W czwartek Górnik wydał komunikat w tej sprawie. Urodzony w Dakarze reprezentant Francji podpisał 4,5-letni kontrakt z Broendby IF. Do klubowej kasy wpłyną 3 miliony euro plus ewentualne bonusy. Piłkarz podziękował kibicom za te 11 miesięcy.

- Hej Kibice Górnika! To dla mnie trudne, ale nadszedł czas, aby powiedzieć dziękuję. Spędziłem tutaj niesamowity czas. Daliście mi dużo miłości i szacunku. Nigdy tego nie zapomnę. Spotkałem tutaj pięknych i wspaniałych ludzi zarówno na boisku, jak i poza nim. Na zawsze pozostaniecie moją rodziną. Nadszedł jednak czas, by zrobić następny krok w mojej karierze. Mam nadzieję, że zobaczymy się ponownie. Dziękuję za wszystko - powiedział zawodnik na specjalnym nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych śląskiego klubu.

To niejedyny "polski" ślad w Broendby. Drużyna, w której przed laty występował m.in. Kamilk Wilczek, w czwartek ogłosiła transfer reprezentanta biało-czerwonych Bartosza Slisza, który tym samym powraca do Europy po przygodzie w MLS.

Nowy zespół Sowa i Slisza zajmuje obecnie 3. miejsce w tabeli ligi duńskiej. Do prowadzącego Aarhus traci dziewięć punktów. Pięć "oczek" więcej ma Midtjylland. Górnik z kolei jest wiceliderem ekstraklasy z takim samym dorobkiem co prowadząca Wisła Płock (30).