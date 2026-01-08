Pietuszewski mógł zostać w Jagiellonii?! Dyrektor klubu mówi wprost

Oskar Pietuszewski to już trzeci Polak, który w sezonie 2025/26 wzmocnił FC Porto. Portugalczycy nie szczędzili pieniędzy na 17-letniego skrzydłowego, wykładając na niego aż 10 milionów euro. To druga najwyższa kwota w historii Ekstraklasy, a po spełnieniu przez piłkarza poszczególnych warunków umowy, wypłacone zostaną bonusy, które pozwolą pobić rekord naszej ligi.

Młody piłkarz trafia do drużyny, w której od rundy jesiennej występują Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Jak sam mówił po podpisaniu kontraktu, defensorzy reprezentacji Polski mieli spory wpływ na to, że wybrał właśnie ekipę "Smoków".

- Dużo rozmawiałem z Janem. Powiedział mi wiele dobrych rzeczy o klubie i kibicach. Bardzo mi pomógł, przekazał mi wiele dobrych informacji i to był jeden z powodów, dla których wybrałem Porto. Fakt, że są już tutaj dwaj Polacy pomógł mi podjąć decyzję o transferze. Chcieli, żebym dołączył do grupy. Dzięki ich obecności będę czuł się pewniej - przyznał w pierwszej rozmowie na łamach klubowych mediów.

Pietuszewski nie obawia się także rywalizacji, która czeka go w portugalskim gigancie. - Przede wszystkim chcę grać, dostawać jak najwięcej minut i oczywiście zdobywać trofea. Po to tu przyszedłem. Jestem piłkarzem, który nie odczuwa strachu, nie boi się - deklarował.

Pietuszewski mógł zostać w Jagiellonii? Dyrektor klubu wyjaśnia

10 milionów euro, które na transakcji z udziałem swojego wychowanka zarobiła Jagiellonia Białystok, stanowi rekordową sprzedaż w historii klubu ze stolicy Podlasia. Na temat tego ruchu transferowego na łamach "Meczyków" wypowiedział się dyrektor sportowy "Jagi", Łukasz Masłowski, który przyznał, że Białostoczanie chcieli, aby Pietuszewski został w Jagiellonii do końca sezonu. Dlaczego tak się nie stało?

- Oczywiście, braliśmy taką opcję pod uwagę. FC Porto jednak nie zakładało takiego rozwiązania. W momencie, gdy pada taka kwota, klub pozyskujący zawodnika ma prawo zdecydować, co chce z tym chłopakiem zrobić. Mają plan na Oskara i trzeba ten plan uszanować - mówił Masłowski. - Dla nas byłoby to dobre rozwiązanie, ale i Oskar i Porto byli zdeterminowani, żeby podjąć taką decyzję - dodał.

Dyrektor sportowy Jagiellonii zdradził również nieco kulisów transferu Pietuszewskiego do lidera ligi portugalskiej. Zaznaczył, że o podpisanie kontraktu z 17-letnim skrzydłowym Porto walczyło z innymi dużymi markami.

- Zainteresowanie Oskarem było przejawiane od dłuższego czasu, pierwsze oferty pojawiały się już latem. Wtedy wspólnie doszliśmy do wniosku, że to jeszcze nie jest ten moment. Ale od lata w zasadzie na każdym meczu ktoś go obserwował. Dokładnej liczby klubów, które go obserwowały, nie jestem w stanie podać. Ale jedno jest pewne - jeśli ktoś płaci takie pieniądze, jak Porto, to prześwietlił go bardzo dokładnie - stwierdził Masłowski.

- Negocjacje trwały od trzech tygodni. Kosztowało nas to trochę zdrowia i dużo cierpliwości. Były momenty, w których miałem wrażenie, że chodzę po cienkim lodzie. Podkreślę też to, co powiedział Mariusz Piekarski (agent Pietuszewskiego - red.) - prawdopodobnie ta kwota mogłaby być troszkę wyższa, jeśli sam zainteresowany chciałby trafić gdzieś indziej. Ale Oskar chciał od początku trafić do FC Porto i uważam, że to jest świetny kierunek - dodał.

Hiszpanie również chcieli kupić Pietuszewskiego. Piekarski zdradził kulisy

Słowa Piekarskiego, do których odwoływał się Masłowski, również padły na łamach "Meczyków". Agent 17-latka zdradził, że kontrakt, choć został podpisany do 2029 roku, finalnie będzie obowiązywał przez pięć lat. Dlaczego od razu nie podpisano dłuższej umowy?

Wszystko rozbija się o wiek piłkarza, który przed ukończeniem 18. roku życia nie może podpisać kontraktu obowiązującego dłużej, niż właśnie trzy lata. To również ważna informacja w kontekście debiutu Polaka w barwach "Smoków".

- Pamiętajmy, że Oskar jest zawodnikiem niepełnoletnim, dlatego transfer musi być jeszcze zaakceptowany przez FIFA. Może to potrwać nawet 2-3 tygodnie. Liczymy, że krócej, ale trzeba się liczyć, że trzeba będzie chwilę poczekać na jego debiut. Jeśli zabraknie go na ławce rezerwowych (w meczu Pucharu Portugalii z Benfiką - red.), może to przede wszystkim wynikać z przepisów - tłumaczył Piekarski.

Agent zawodnika wyjawił także, że do samego końca w grze o podpisanie umowy z Pietuszewskim pozostawały hiszpańskie kluby - Atletico Madryt i Real Betis, które były gotowe wypożyczyć zawodnika do Jagiellonii na najbliższe pół roku. Mimo to, 17-latek i Jagiellonia zdecydowały się na zawarcie porozumienia z FC Porto.