Tak o Zalewskim trener Atalanty jeszcze nie mówił. Na to czekaliśmy!

Nicola Zalewski od trzech kolejek wychodzi w podstawowym składzie Atalanty. W konfrontacji z Interem wystąpił na nominalnej dla siebie pozycji lewego wahadłowego, natomiast w starciach z Romą i Bologną został przestawiony na "dziesiątkę". Za plecami napastnika, którym jest Gianluca Scamacca i obok Charlesa De Ketelaere prezentuje się bardzo solidnie i chociaż nie rozgrywa pełnych spotkań, wiele wnosi do gry swojego zespołu. Jest m.in. wykonawcą stałych fragmentów gry.

REKLAMA

Zobacz wideo Boruc szczerze o swoich problemach: Mówię tutaj o jakichś dziwnych rzeczach i używkach

Zalewski chwalony przez trenera Atalanty: "Nieprzewidywalny"

To oczywiście nie musi oznaczać stałej zmiany. Polak wypełnia lukę po Ademoli Lookmanie, który cały czas rywalizuje w Pucharze Narodów Afryki. Po powrocie Nigeryjczyka może wrócić na wahadło. Na razie jednak najważniejsza jest dla niego regularna gra, a ta najwyraźniej podoba się trenerowi Raffaele Palladino.

- Zalewski jest nieprzewidywalny, inteligentny, może grać również jako piąty pomocnik. Ma znakomite umiejętności techniczne, świetne strzały i podania. Bardzo podoba mi się, jak interpretuje tę rolę. Jest wszechstronny i dobrze się zaadaptował - ocenił szkoleniowiec "La Dei". Dodał, że rotacje nie zawsze są zaplanowane, niekiedy wynikają z konieczności.

Atalanta systematycznie odbudowuje swoją pozycję. Po słabych dwóch miesiącach na przełomie września i październikami ekipa z Lombardii wrociła już chyba na właściwe tory. W pięciu ostatnich meczach poniosła tylko jedną porażkę, z Interem, a cztery kolejne wygrała, w tym z Romą i Bologną. W sobotę rywalem tego zespołu będzie 12. w tabeli Serie A Torino.