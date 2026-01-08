Klamka zapadła. Klub zdecydował ws. przyszłości reprezentanta Polski

Bartłomiej Drągowski był ostatnio powoływany do reprezentacji Polski przez Jana Urbana, ale brak regularnej gry może skłonić selekcjonera do innego wyboru bramkarza numer dwa lub trzy. Mateusz Kochalski robi furorę w Karabachu, na swoją szansę czeka m.in. Bartosz Mrozek. Z tego powodu 28-letni golkiper Panathinaikosu Ateny musi rozważyć zmianę klubu, bo wiele wskazuje na to, że Rafael Benitez nie będzie na niego stawiał. I Polak najwyraźniej bierze pod uwagę taki scenariusz.

REKLAMA

Zobacz wideo Ogromne zamieszanie wokół dyskwalifikacji Polaka na TCS. O co chodzi z zakazem fluoru?

"Drągowski ma ważny kontrakt z Panathinaikosem do czerwca 2028 roku. Z naszych informacji wynika, że reprezentant Polski dostał zgodę na odejście z klubu" - donosi TVP Sport. Jeśli 28-latek odejdzie zimą, jego przygoda z "Koniczynkami" zakończy się po dwóch latach.

Drągowski trafi do Legii Warszawa?

Greckie media już kilka dni temu informowały o możliwych losach reprezentanta biało-czerwonych. Zainteresowana wypożyczeniem ma być Legia Warszawa. "Polski klub prowadzi obecnie negocjacje z zawodnikiem. Nie jest jedynym bramkarzem na liście [...], ale jest mocną opcją dla Michała Żewłakowa" - pisał George Tsarouchas na platformie X.

Dlaczego akurat Legia? Nowy szkoleniowiec Marek Papszun planuje rewolucję w składzie, a jedną z "ofiar" zmian ma być Kacper Tobiasz. Klub chciałby go sprzedać i wówczas będzie potrzebował nowej "jedynki". Drągowski ma pasować do planów trenera, a jego doświadczenie ma pomóc w wygrzebaniu się z dolnych rejonów tabeli.

TVP Sport twierdzi, że jest jeszcze jeden realny kierunek dla bramkarza. Mowa o Italii. To nie byłaby nowość dla Drągowskiego. W latach 2016-2024 bronił barw Fiorentiny, Empoli oraz Spezii. W grę może też wchodzić powrót do Jagiellonii Białystok albo Widzew Łódź.