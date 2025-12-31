Tak potraktował Zielińskiego. Teraz się kaja

Piotr Zieliński wraca do formy po słabym pierwszym sezonie w Interze Mediolan. Polak nie grał zbyt wiele, był cieniem samego siebie, często trapiły go kontuzje i nie miał zaufania trenera.

REKLAMA

Zobacz wideo Piotr Zieliński nie zgodza się z dziennikarzem! "Nie widziałem"

Renesans formy Piotra Zielińskiego

Przed sezonem 31-latek zapowiadał, że teraz wszystko się zmieni. - Od początku miałem drobne kontuzje, które nie pozwoliły mi wejść na najwyższy poziom, a gdy wreszcie nabierałem pewności siebie, znów musiałem pauzować. To odbiło się na moim pierwszym roku w Interze, ale ogólnie jestem zadowolony. W tym sezonie chcę pokazać, że jestem zawodnikiem na miarę Interu i mogę wnieść wiele do drużyny - mówił w wywiadzie dla Mediaset (cyt. za fcinter.pl).

- Chcę zostać, chcę dać z siebie wszystko i pokazać Zielińskiego z dawnych lat - dodawał.

Jak powiedział, tak zrobił - jego forma rozkwitła pod wodzą Christiana Chivu i aktualnie jest jednym z najlepszych zawodników Interu Mediolan. Włoscy dziennikarze rozpływają się nad formą Polaka.

Włoski dziennikarz zmienił zdanie o Zielińskim

Warto przypomnieć, że chwile wcześniej te same włoskie dzienniki mówiły o możliwości sprzedania Piotra Zielińskiego, tylko najwyraźniej nie było chętnych. Jednym z dziennikarzy, który krytykował Piotra Zielińskiego był Alfredo Pedulla - nazywał go "bezużytecznym" w Interze, czy też "dalekim kuzynem" byłego piłkarza Napoli.

Teraz Włoch zmienił optykę o 180 stopni. Według Pedulli - renesans 31-latka przekonał klub, by dać mu drugą szansę. "Miesiąc temu Zieliński mógł być uznawany za zawodnika wystawionego na listę transferową i były kontakty ze strony Lazio, które chciało zorientować się w jego sytuacji. Dziś Zieliński wspiął się na sam szczyt hierarchii w Interze i stał się nietykalny. Coraz trudniej wyobrazić sobie jego odejście" - oświadczył włoski dziennikarz, cytowany przez WP SportoweFakty.

Zobacz też: Całe Włochy trąbią o Ziółkowskim po meczu Romy! Tak go nazwali

Inter Mediolan wróci do gry w niedzielę 4 stycznia. Ich rywalem będzie Bologna. W tym sezonie Piotr Zieliński rozegrał 21 spotkań, co dało mu łącznie 954 minuty na murawie. W tym czasie zdobył dwa gole i dołożył dwie asysty.