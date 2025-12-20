Widzew wydał fortunę na nową gwiazdę. Nie mogą w to uwierzyć. "Został oszukany"

Włodarze łódzkiego Widzewa po rozczarowującej jesieni i przerobieniu trzech trenerów (Zeljko Sopić, Patryk Czubak i Igor Jovicević) postanowili odpowiednio wzmocnić zespół. Tym samym w grę weszły ogromne pieniądze z kieszeni Roberta Dobrzyckiego, który doszedł do wniosku, że nie będzie oszczędzał w zimowym okienku transferowym, na które chce przeznaczyć łącznie około 10 milionów euro.

Szybko przekonaliśmy się, że to nie były słowa rzucane na wiatr. Ponad połowę z tej kwoty pochłonęła transakcja z udziałem Osmana Bukariego, który w piątek został ogłoszony nowym piłkarzem Widzewa. 27-letni Ghańczyk trafia do Łodzi z amerykańskiego Austin FC za rekordową dla Ekstraklasy kwotę 5,5 miliona euro. Ponadto, jak poinformował dziennikarz Tom Bogert, klub z MLS zagwarantował sobie 20% zysku z kolejnej sprzedaży zawodnika.

Bukari to jeden z największych niewypałów transferowych ostatniego sezonu w USA. Reprezentant Ghany trafił do Austin w lipcu zeszłego roku za 7 milionów euro z serbskiej Crvenej zvezdy. Okazało się, że były to pieniądze wyrzucone przez amerykański klub w błoto - skrzydłowy w 50 meczach strzelił sześć goli i zanotował osiem asyst. Tym samym jego wartość spadła do 4,5 miliona euro. Ale Widzewowi to nie przeszkadzało.

"Oni nigdy nie oglądali go w akcji". Amerykanie świętują odejście Bukariego

Tym samym wśród kibiców Austin zapanowała radość, ale również zdziwienie. Transakcję z udziałem ghańskiego piłkarza komentowali także dziennikarze. W ironicznym tonie wypowiedział się Joseph Lowery z portalu "Backheeled", który stwierdził, że Widzew podpisał Bukariego w ciemno. I to na aż 4,5 roku.

- To niesamowite, że każda drużyna, która kupuje zawodników Austin FC, nigdy nie oglądała ich w akcji - stwierdził. - Jestem zszokowany, że Austin zbliżyło się do kwoty, którą wydali na Bukariego. To niesamowite osiągnięcie - wtórował koledze po fachu Andrew Wiebe z Apple TV.

- Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem, że Rodo (prezes klubu, Rodolfo Borella - dop. red.) był w stanie sprzedać go za niemal taką samą kwotę, za którą go kupił. Mam nadzieję, że nowe, wolne miejsce "designated player" zostanie mądrze wykorzystane - pisze Alex Sanabria z "We Are Austin TV".

- To może być najlepszy wychodzący transfer z MLS w tym okienku. Szaleństwo! - czytamy na profilu Faviana Renkela z "Kickbase".

"Widzew został oszukany na całego" - to jedna z wielu opinii fanów Austin, którzy zdają się świętować po sprzedaży Bukariego. "Jeden z najlepszych biznesów w historii MLS" - twierdzi kolejny z kibiców.

Do dyskusji włączył się także jeden z kibiców Orlando City. Zapytał prześmiewczo, czy jeden z piłkarzy jego klubu nie chciałby również trafić nad Wisłę. - Myślicie, że (Ivan - dop. red.) Angulo chciałby pojechać do Polski? - czytamy o byłym klubowym koledze Joao Moutinho z Lecha Poznań.

Osman Bukari podpisał z Widzewem 4,5-letni kontrakt. Ghańczyk jednak będzie miał dużo mniej czasu, żeby udowodnić, że wydane na niego pieniądze nie okażą się kosztownym błędem. Kibice łódzkiego klubu będą wymagać jakości natychmiast.