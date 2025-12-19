Zdobywał z Legią tytuł i ogłosił po meczu przeciwko Papszunowi. "Ma siłę"

Legia Warszawa przerwała fatalną, a zarazem rekordową serię meczów bez zwycięstwa. W czwartkowy wieczór pokonała bardzo pewnie Lincoln Red Imps, bo aż 4:1. To z pewnością pozwoli nieco odetchnąć piłkarzom, a także władzom klubu. Tym bardziej że wkrótce do drużyny dołączy Marek Papszun. Wszyscy wiążą z nim wielkie nadzieje. Głos w sprawie zabrał nawet były trener stołecznego klubu, który kilka godzin temu miał okazję spotkać się z 51-latkiem na murawie.

Henning Berg ocenił decyzję Legii ws. Marka Papszuna. "Ma siłę"

Raków Częstochowa pokonał 1:0 Omonię Nikozja, którą prowadzi Henning Berg. Norweg miał więc szansę chwilę porozmawiać z polskim szkoleniowcem. Co miał do powiedzenia na temat Papszuna? Czy uważa, że ściągnięcie go przez Legię to dobry ruch? - To dobry wybór dla Legii - mówił, cytowany przez "Przegląd Sportowy Onet". - Papszun pokazał w Rakowie, że potrafi odpowiednio budować zespół. Widać jego zmysł. To jest to, czego Legia potrzebuje - podkreślał i wymienił kolejne atuty polskiego szkoleniowca.

- Ma siłę, by podejmować odpowiednie decyzje w Legii. Jestem przekonany, że jest w stanie odbudować ten zespół - dodawał. Obecnie stołeczny klub zajmuje dopiero 17. miejsce w ekstraklasie, a więc znajduje się w strefie spadkowej. To mogłoby sugerować, że sytuacja jest fatalna. A jednak nie do końca. Legia traci tylko 11 punktów do lidera, Wisły Płock. Berg wypowiedział się też na temat poziomu polskiej ligi.

Były trener Legii ocenił poziom polskiej ligi

- Polska liga się rozwija. Widać to po sytuacji w tabeli, która jest bardzo wyrównana. Macie dużo zespołów, a najlepsze mogą jeszcze zrobić progres - ocenił. - Widzimy, co Raków robi w pucharach. Lech Poznań i Jagiellonia również dobrze sobie radzą. Widać to było w poprzednich edycjach, gdzie polskie kluby również dobrze sobie radziły - kontynuował. - Bez wątpienia polska liga się rozwija. Zawsze cechowała się dobrym przygotowaniem fizycznym i taktycznym - puentował.

Czwartkowy mecz był ostatnim dla Papszuna w roli trenera Rakowa. Jego przygoda dobiegła końca. Łącznie poprowadził ją w 355 spotkaniach, zdobywając średnio 1,97 punktów na mecz. Teraz zasiądzie na ławce trenerskiej Legii. Zdaniem mediów, oficjalny komunikat w tej sprawie powinien pojawić się niebawem. Szkoleniowiec ma podpisać 2,5-letni kontrakt, który będzie obwiązywał do czerwca 2028 roku.