Szwarga się doczekał! Arka ogłosiła transfer 59-krotnego reprezentanta kraju

Pierwsza jesień po powrocie do Ekstraklasy nie była dla Arki usłana różami. Podopieczni Dawida Szwargi po 18 rozegranych meczach zajmują 12. miejsce w ligowej tabeli, ale nad strefą spadkową mają zaledwie dwa punkty przewagi. Ponadto "Żółto-Niebiescy" strzelili tylko 15 goli, a ich najlepszym strzelcem jest Hiszpan, Edu Espiau, który pięciokrotnie pokonywał bramkarzy rywali. Z tym, że trzy bramki wbił w jednym spotkaniu - przeciwko Lechowi Poznań (3:1).

Wobec takiego obrotu spraw Szwarga coraz głośniej przekonywał w swoich wypowiedziach, że Arka potrzebuje napastnika "na cito". Jak zdradził w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" właściciel klubu, Marcin Gruchała, gdynianie zamierzają przeprowadzić zimą trzy lub cztery transfery. Pierwszy z nich stał się faktem.

Gutkovskis wzmacnia Arkę. Zna się ze Szwargą

W czwartkowy wieczór 18 grudnia klub z Trójmiasta oficjalnie ogłosił pozyskanie 30-letniego snajpera, Vladislavsa Gutkovskisa. 59-krotny reprezentant Łotwy trafia do Arki na zasadzie wolnego transferu z południowokoreańskiego Daejeon Hana Citizen. W Korei Południowej występował przez 2,5 roku, a w sezonie 2025 wywalczył wicemistrzostwo kraju. Łotysz w 33 meczach strzelił 6 goli.

To także piłkarz, którego doskonale pamiętają polscy kibice. Gutkovskis nad Wisłą grał przez ponad 7 lat - najpierw w Bruk-Bet Termalice Nieciecza, a następnie w Rakowie Częstochowa. To właśnie w ekipie "Medalików" spotkał się z ówczesnym asystentem Marka Papszuna, Dawidem Szwargą. Jak wspomniał łotewski napastnik, to właśnie osoba trenera była jednym z kluczowych czynników, które zdecydowały o wyborze Arki.

- Znam styl pracy trenera Szwargi i podoba mi się to. Wiecie, że śledzę Ekstraklasę i widzę, że Arka to drużyna, która walczy, jest ambitna. Dodatkowo, w Korei nie dostawałem tyle minut, ile bym oczekiwał. Chcę grać regularnie i będę o to walczył każdego dnia na treningach. Postanowiłem więc, że wracam do Polski, gdzie dobrze się czuję. Można powiedzieć, że to mój drugi dom - przyznał Gutkovskis cytowany przez oficjalną stronę klubu.

30-latek wraca do Ekstraklasy po 2,5-letniej przerwie. Na boiskach najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce rozegrał 148 spotkań, w których 35 razy pokonywał bramkarzy rywali. Do tego 13-krotnie asystował. Z Rakowem wywalczył dwa Puchary Polski oraz mistrzostwo kraju.

