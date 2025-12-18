Powrót na stronę główną

Szwarga się doczekał! Arka ogłosiła transfer 59-krotnego reprezentanta kraju

Po zakończeniu rundy jesiennej w Ekstraklasie trener Arki Gdynia, Dawid Szwarga, mówił wprost: "Potrzebne są inwestycje". Szkoleniowiec gdyńskiego klubu od dłuższego czasu przebąkiwał o konieczności sprowadzenia napastnika. W końcu jego prośby zostały wysłuchane. Nowym zawodnikiem "Arkowców" został Łotysz, Vladislavs Gutkovskis.
Dawid Szwarga
Pierwsza jesień po powrocie do Ekstraklasy nie była dla Arki usłana różami. Podopieczni Dawida Szwargi po 18 rozegranych meczach zajmują 12. miejsce w ligowej tabeli, ale nad strefą spadkową mają zaledwie dwa punkty przewagi. Ponadto "Żółto-Niebiescy" strzelili tylko 15 goli, a ich najlepszym strzelcem jest Hiszpan, Edu Espiau, który pięciokrotnie pokonywał bramkarzy rywali. Z tym, że trzy bramki wbił w jednym spotkaniu - przeciwko Lechowi Poznań (3:1).

Wobec takiego obrotu spraw Szwarga coraz głośniej przekonywał w swoich wypowiedziach, że Arka potrzebuje napastnika "na cito". Jak zdradził w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" właściciel klubu, Marcin Gruchała, gdynianie zamierzają przeprowadzić zimą trzy lub cztery transfery. Pierwszy z nich stał się faktem.

Gutkovskis wzmacnia Arkę. Zna się ze Szwargą

W czwartkowy wieczór 18 grudnia klub z Trójmiasta oficjalnie ogłosił pozyskanie 30-letniego snajpera, Vladislavsa Gutkovskisa. 59-krotny reprezentant Łotwy trafia do Arki na zasadzie wolnego transferu z południowokoreańskiego Daejeon Hana Citizen. W Korei Południowej występował przez 2,5 roku, a w sezonie 2025 wywalczył wicemistrzostwo kraju. Łotysz w 33 meczach strzelił 6 goli.

To także piłkarz, którego doskonale pamiętają polscy kibice. Gutkovskis nad Wisłą grał przez ponad 7 lat - najpierw w Bruk-Bet Termalice Nieciecza, a następnie w Rakowie Częstochowa. To właśnie w ekipie "Medalików" spotkał się z ówczesnym asystentem Marka Papszuna, Dawidem Szwargą. Jak wspomniał łotewski napastnik, to właśnie osoba trenera była jednym z kluczowych czynników, które zdecydowały o wyborze Arki.

- Znam styl pracy trenera Szwargi i podoba mi się to. Wiecie, że śledzę Ekstraklasę i widzę, że Arka to drużyna, która walczy, jest ambitna. Dodatkowo, w Korei nie dostawałem tyle minut, ile bym oczekiwał. Chcę grać regularnie i będę o to walczył każdego dnia na treningach. Postanowiłem więc, że wracam do Polski, gdzie dobrze się czuję. Można powiedzieć, że to mój drugi dom - przyznał Gutkovskis cytowany przez oficjalną stronę klubu.

30-latek wraca do Ekstraklasy po 2,5-letniej przerwie. Na boiskach najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce rozegrał 148 spotkań, w których 35 razy pokonywał bramkarzy rywali. Do tego 13-krotnie asystował. Z Rakowem wywalczył dwa Puchary Polski oraz mistrzostwo kraju.

