Alarm przed meczem Legii. Tak się szykują na polskich kibiców

W przedostatniej kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji Legia Warszawa zagra na wyjeździe z armeńskim Noah FC. Mecz rozpocznie się w czwartek, 11 grudnia o 18:45. Po 4. kolejkach w lepszej sytuacji są gospodarze, którzy z 5 punktami na koncie znajdują się na miejscu premiowanym awansem do 1/16 finału. Wojskowi z zaledwie 3 punktami są poza barażami. Zwycięstwo jest konieczne, aby móc dalej marzyć o fazie pucharowej rozgrywek. Noah szykuje się na mecz z Legią nie tylko na boisku, ale również na trybunach.

Trybunę Legii odgrodzą metalowe pręty

Z Armenii docierają niepokojące informacje dla kibiców Wojskowych. Na trybunie gości ma znaleźć się specjalne ogrodzenie, w postaci metalowych prętów. Zaskakującą informacje na portalu X przekazał ormiański dziennikarz Hrach Khachatryan.

- Trochę mnie to zdziwiło... o co chodzi? - pisze na portalu X Hrach Khachatryan

Ormianie poprzez takie działanie chcą zapobiec ewentualnym zamieszkom. Klub przekazał, że decyzja miała zostać podjęta przez prezesa Vardgesa Vardanyana.

Kibice Legii szukają różnych sposobów, aby dostać się na stadion

Według informacji TVP Sport kibice Legii szukają różnych sposobów, aby w większym gronie obejrzeć ze stadionu czwartkowy pojedynek. Fani wojskowych mieli próbować uzyskać wejściówki na sektor neutralny przez fanklub rywala Noah FC - Ararat-Armenia.

Legia Warszawa rozgrywa fatalny sezon. Wojskowi wciąż prowadzeni przez tymczasowego trenera Inakiego Astiza znajdują się w strefie spadkowej tabeli PKO BP Ekstraklasy. Czwartkowe spotkanie Ligi Konferencji z Noah FC rozpocznie się o 18:45, transmisję przeprowadzi Polsat Sport. W lidze Legia następny mecz zagra na własnym obiekcie z ostatnim zespołem Ekstraklasy, Piastem Gliwice.