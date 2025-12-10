Zapadła decyzja ws. Skorży. Tam będzie pracował

Urawa Red Diamonds nie ma za sobą najbardziej udanego sezonu. Co prawda zespół Macieja Skorży brał udział w Klubowych Mistrzostwach Świata (i odpadł po fazie grupowej), ale odpadł w ćwierćfinale Pucharu Japonii i Pucharu Cesarza. Urawa zajęła też siódme miejsce w lidze japońskiej z 59 punktami i straciła 17 do mistrzowskiego Kashima Antlers. Skorża pracował w Urawie od 1 lutego 2023 do 31 stycznia 2024 r., a potem wrócił do klubu po blisko dziewięciu miesiącach. Wiadomo już, czy ta współpraca będzie kontynuowana.

Maciej Skorża zostaje w Japonii. Klub właśnie ogłosił

We wtorkowy wieczór czasu polskiego Urawa Red Diamonds ogłosiła, że współpraca ze Skorżą będzie kontynuowana także w nowym sezonie.

- Przede wszystkim chciałbym wyrazić moją szczerą wdzięczność wszystkim, którzy walczyli ze mną do końca tego niezwykle trudnego sezonu. To nie był łatwy sezon i współczuję naszym kibicom. Jeżeli chodzi o to, co ulepszyć w nowym sezonie, to muszę to przeanalizować. Muszę maksymalnie wykorzystać własne doświadczenie, a także członków mojego sztabu. Wtedy przygotujemy drużynę w najlepszy możliwy sposób - mówił Skorża, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Warto dodać, że nowy sezon będzie wyjątkowy, bo potrwa od 7 lutego do 7 czerwca przyszłego roku. Ma to związek ze zbliżającym się mundialem, a także zmianą formatu rozgrywek. Zamiast grać cały rok, liga japońska przechodzi na system jesień-wiosna, znany z czołowych lig europejskich.

- Następny sezon będzie krótkim, czteromiesięcznym turniejem, a przygotowania będą niezwykle ważne. Skupię się na tym aspekcie podczas pracy z drużyną. Wraz z rozpoczęciem nowego sezonu chciałbym jeszcze raz wyrazić wdzięczność klubowi za zaufanie i powierzenie mi tego zadania. Mam nadzieję, że w nowym sezonie będziemy rywalizować z innym nastawieniem i atmosferą. Nie mogę się doczekać, by znów rywalizować - dodał Skorża.

Warto dodać, że przed nowym sezonem dojdzie do zmiany w sztabie Skorży. Z klubem rozstaje się Wojciech Makowski, który był jednym z asystentów Skorży w Urawie i postanowił nie przedłużać kontraktu.

Urawa Red Diamonds zdobyła do tej pory pięć mistrzostw Japonii, z czego ostatnie w 2006 roku.