Zapadła decyzja ws. Skorży. Tam będzie pracował

Urawa Red Diamonds nie ma za sobą najbardziej udanego sezonu. Co prawda zespół Macieja Skorży brał udział w Klubowych Mistrzostwach Świata (i odpadł po fazie grupowej), ale odpadł w ćwierćfinale Pucharu Japonii i Pucharu Cesarza. Urawa zajęła też siódme miejsce w lidze japońskiej z 59 punktami i straciła 17 do mistrzowskiego Kashima Antlers. Skorża pracował w Urawie od 1 lutego 2023 do 31 stycznia 2024 r., a potem wrócił do klubu po blisko dziewięciu miesiącach. Wiadomo już, czy ta współpraca będzie kontynuowana.
We wtorkowy wieczór czasu polskiego Urawa Red Diamonds ogłosiła, że współpraca ze Skorżą będzie kontynuowana także w nowym sezonie.
- Przede wszystkim chciałbym wyrazić moją szczerą wdzięczność wszystkim, którzy walczyli ze mną do końca tego niezwykle trudnego sezonu. To nie był łatwy sezon i współczuję naszym kibicom. Jeżeli chodzi o to, co ulepszyć w nowym sezonie, to muszę to przeanalizować. Muszę maksymalnie wykorzystać własne doświadczenie, a także członków mojego sztabu. Wtedy przygotujemy drużynę w najlepszy możliwy sposób - mówił Skorża, cytowany przez oficjalną stronę klubu.
Warto dodać, że nowy sezon będzie wyjątkowy, bo potrwa od 7 lutego do 7 czerwca przyszłego roku. Ma to związek ze zbliżającym się mundialem, a także zmianą formatu rozgrywek. Zamiast grać cały rok, liga japońska przechodzi na system jesień-wiosna, znany z czołowych lig europejskich.
- Następny sezon będzie krótkim, czteromiesięcznym turniejem, a przygotowania będą niezwykle ważne. Skupię się na tym aspekcie podczas pracy z drużyną. Wraz z rozpoczęciem nowego sezonu chciałbym jeszcze raz wyrazić wdzięczność klubowi za zaufanie i powierzenie mi tego zadania. Mam nadzieję, że w nowym sezonie będziemy rywalizować z innym nastawieniem i atmosferą. Nie mogę się doczekać, by znów rywalizować - dodał Skorża.
Zobacz też: Lepiej usiądźcie. Oto najbardziej kuriozalna akcja 2025 roku
Warto dodać, że przed nowym sezonem dojdzie do zmiany w sztabie Skorży. Z klubem rozstaje się Wojciech Makowski, który był jednym z asystentów Skorży w Urawie i postanowił nie przedłużać kontraktu.
Urawa Red Diamonds zdobyła do tej pory pięć mistrzostw Japonii, z czego ostatnie w 2006 roku.