Sabalenka zmieni obywatelstwo? Koniec spekulacji, wyłożyła karty na stół

Rosyjskich i białoruskich tenisistów od dłuższego czasu charakteryzuje neutralna flaga. To pokłosie wojny z Ukrainą. Tym samym przy nazwiskach takich zawodniczek jak Aryna Sabalenka, Anastazja Potapowa czy Daria Kasatkina nie widzieliśmy barw Rosji i Białorusi.

W ostatnim czasie jednak Potapowa i Kasatkina zdecydowały się na zmianę obywatelstwa. Ta pierwsza występować będzie pod flagą austriacką, zaś ta druga pod australijską. Wcześniej na podobny ruch zdecydowała się także Kamilla Rachimowa, która będzie grała dla Uzbekistanu.

Sabalenka: "Zawsze byłam dumna, że reprezentuję Białoruś"

Sabalenka nie zdecydowała się na taki ruch. W najnowszym odcinku programu prowadzonego przez Piersa Morgana Białorusinka wyjaśniła powody, dla których nie chce zmieniać narodowości.

- Zawsze byłam naprawdę dumna, że reprezentuję tak mały kraj. Uważam to za inspirację dla młodych dzieciaków na Białorusi. Nie chcę zmieniać narodowości. Nie chcę zdradzić tych dzieciaków. Chciałabym więc reprezentować Białoruś właśnie dla dzieci z tego kraju, aby mogły oglądać mnie podczas zawodów na najwyższym poziomie i czerpać ze mnie inspirację - powiedziała pierwsza rakieta świata.

- Mam nadzieję, że moim przykładem pokażę im, że jeśli udało mi się osiągnąć sukces, pochodząc z tego małego kraju, to one też mogą to osiągnąć. Chcę, żeby pomyślały, że one też mogą to zrobi - dodała.

Największa rywalka Igi Świątek wciąż będzie grać pod neutralną flagą, ale nie zapomina o swoim pochodzeniu. Tym samym można włożyć między bajki jej potencjalną zmianę obywatelstwa.

