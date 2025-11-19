Nie do wiary, kto jest łączony z Legią. Obaj notowali historyczne sukcesy

Nie ma na razie końca zamieszanie w Legii Warszawa. Stołeczny klub wraz z końcem października pożegnał trenera Edwarda Iordanescu, ale poszukiwania jego następcy są na razie tak samo chaotyczne, jak w zasadzie wszystko inne w tym sezonie w Legii. Inaki Astiz poprowadził warszawian już w trzech spotkaniach. Żadnego z nich nie wygrał (remis i dwie porażki), a Legia ma w tabeli mniejszą przewagę nad strefą spadkową (4 pkt), niż stratę do dającego grę w Europie czwartego miejsca (6 pkt). O liderze nie mówiąc (12 pkt).
Nic też nie wskazuje na to, by Astiz miał zakończyć wkrótce swoją misję jako tymczasowy trener. Listopadowa przerwa za nami, a Legia nie tylko nie ogłosiła nowego szkoleniowca, ale też nie wygląda, jakby była tego jakkolwiek bliżej. W jej kontekście przewija się wiele nazwisk, lecz konkretów brak. O sytuacji w klubie porozmawiali Piotr Wołosik i Łukasz Olkowicz z Przeglądu Sportowego Onet w programie na żywo na YouTube "Ofensywni". Ten drugi przekazał nazwiska, które obecnie krążą po klubowych korytarzach.
- Jest tyle plotek, ale one dlatego są napędzane, że Legia działa po omacku. Już słyszałem i Maciej Skorża, i Jacek Magiera. Najnowsza plotka krążąca po korytarzach Legii to też Marek Papszun. Ale to już tak wiesz od ściany do ściany. Jedno nazwisko, które się nie pojawiało, a które może się gdzieś zgadzać, bo to pokazywałoby, że Fredi Bobić wskazuje trenera, to jest Urs Fischer. Były trener Unionu Berlin i FC Basel. Gdyby Bobić miał decydować, to te kropeczki by się łączyły - powiedział Olkowicz.
Marka Papszuna przedstawiać nie trzeba, choć tu oczywiście główną przeszkodą byłaby misja wyciągnięcia go z Rakowa Częstochowa. Piekielnie trudna, ujmując to delikatnie. Urs Fischer to z kolei na skalę Ekstraklasy byłoby bardzo duże nazwisko. W swojej karierze dwukrotnie zdobywał mistrzostwo Szwajcarii z FC Basel. Z kolei w latach 2018-2023 prowadził Union Berlin i zapisał się w historii tego klubu złotym zgłoskami, bo najpierw doprowadził klub do pierwszego w dziejach awansu do Bundesligi, zaś sezon 2022/23 Union pod jego wodzą skończył na 4. miejscu, dzięki czemu mógł zadebiutować w Lidze Mistrzów. Od momentu zwolnienia w listopadzie 2023 roku, 59-latek pozostaje bez pracy.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!