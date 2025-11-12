Tak Lewandowski uratował reprezentanta Polski. "Bałem się"

Łukasz Szukała w swojej karierze osiągnął całkiem sporo, choć nigdy nie dane mu było zagrać na wielkim reprezentacyjnym turnieju. 17-krotny reprezentant Polski zdobył trzy mistrzostwa Rumunii ze Steauą Bukareszt (obecnie FCSB), grał też w Niemczech, Francji, Arabii Saudyjskiej i Turcji.
Niedawno informowaliśmy, że Łukasz Szukała ukończył prestiżowy kurs UEFA MIP. Dyplom wręczył mu prezydent europejskiej federacji, Aleksander Ceferin. Takie osiągnięcie może otworzyć drzwi do pracy w roli dyrektora sportowego w największych światowych klubach. Wywiad z byłym reprezentacyjnym obrońcą przeprowadził Tomasz Brożek z redakcji Interia Sport. Szukała opowiedział w nim o sytuacji, w której nieświadomie pomógł mu Robert Lewandowski.
- Byłem w Brazylii. Wylądowałem o czwartej nad ranem. Pojechałem prosto do hotelu, ale nie mogłem jeszcze dostać pokoju. Zostawiłem bagaż i poszedłem na plażę. Po drodze spotkałem czterech młodych chłopaków. Widać było, że pochodzą z biednych rodzin. Mieli może po 12 lat. Od razu dostrzegłem, że coś kombinują. Podeszli i zaczęli natarczywie prosić o pieniądze. "Money, money" - mówili, wyciągając ręce. Powiedziałem, że nie mam przy sobie gotówki. Skłamałem, ale wolałem nie wyciągać portfela… - zaczął historię Szukała.
Były kadrowicz kontynuował opowieść: - Nie miałem pieniędzy, poprosili o czapkę. Choć wokół byli ludzie, bałem się. W Brazylii bywa niebezpiecznie. Udało mi się zmienić temat. Powiedziałem, że jestem sportowcem. Ze względu na mój wzrost, obstawiali, że gram w kosza. Wybiłem ich z błędu. "America?" - zapytali, gdy powiedziałem im o futbolu. "Poland, my friends" - odpowiedziałem.
- Wtedy najmniejszemu z nich aż oczy się zaświeciły. Reszta poszła jego śladem. "Lewandowski, Lewandowski!" - zaczęli krzyczeć. Ich twarze natychmiast się zmieniły, a ja się uspokoiłem. Powiedziałem, że Lewandowski to mój przyjaciel. Pokazałem nasze wspólne zdjęcia z treningów i meczów - tak o rozwiązaniu trudnej sytuacji opowiedział 41-latek
- To pokazuje, że nawet na końcu świata, gdy słyszysz hasło "Polska", masz przed oczami właśnie Roberta Lewandowskiego. On wypromował nasz kraj, podniósł jego rangę i jest jego żywą reklamą - zakończył Szukała.
Robert Lewandowski przebywa obecnie na zgrupowaniu reprezentacji Polski, która przygotowuje się do ostatnich spotkań fazy grupowej eliminacji do przyszłorocznego mundialu. Już w piątek 14 listopada na Stadionie Narodowym rywalami podopiecznych selekcjonera Jana Urbana będzie Holandia. Już teraz zapraszamy na relację tekstową z tego spotkania, którą będzie można śledzić na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.
