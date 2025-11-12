Jak nie Lewandowski to kto? Tomaszewski wskazuje palcem

Jan Tomaszewski znany jest głównie z dwóch rzeczy - fantastycznych interwencji na Wembley, dzięki którym reprezentacja Polski awansowała na mistrzostwa świata w 1974 roku, oraz z niezwykle ostrych, czasem wręcz kontrowersyjnych opinii. Po raz kolejny dała znać o sobie ta druga natura Tomaszewskiego.

W rozmowie z Super Expressem Tomaszewski poparł decyzję Roberta Lewandowskiego o udziale w polonijnych uroczystościach z okazji Święta Niepodległości. Kapitan reprezentacji Polski poleciał do Nowego Jorku, by oświetlić Empire State Building w narodowe barwy. Ta wyprawa sprawiła, że 37-latek spóźnił się na zgrupowanie kadry.

"Wydaje mi się, że tym krytykantom odwaga pomyliła się z odważnikiem. Po prostu są to zazdrośnicy, którzy nie mogą znieść tego, że Robert jest jednym z najlepszych piłkarzy świata i jest doceniany przez cały świat" - stwierdził Jan Tomaszewski, który później dodał jeszcze kilka słów o niezadowolonych z decyzji Lewandowskiego: "Niech się uduszą, jak to się mówi, tą swoją żółcią, która się przelewa".

"Jak nie Lewandowski, to Świątek"

"Jestem dumny z tego, że Robert tam pojechał. Mój młodszy kolega dokonał tego, z czego nie było żadnej propozycji dla nas, dla żadnego z Orłów Górskiego. Wszyscy Polacy, obojętne czy z lewej, czy z prawej, wszyscy ten Dzień Niepodległości świętują. Robert stał się symbolem. Moim zdaniem dwie osoby mogłyby zapalić to światło: albo Iga Świątek, albo Robert Lewandowski. Współczuję Idze, ale gratuluję Robertowi" - zakończył temat Tomaszewski, doceniając sportową klasę najlepszej polskiej tenisistki.

Robert Lewandowski dotarł już do Warszawy, wziął też udział we wtorkowej konferencji prasowej. Podopieczni Jana Urbana kończą zmagania w fazie grupowej eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata. Zostały dwa mecze - w piątek, 14 listopada o 20:45 na Stadionie Narodowym rywalami Polaków będzie Holandia. Trzy dni później, o tej samej porze, reprezentacja rozpocznie wyjazdowy pojedynek z Maltą. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tych spotkań na stronie Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.