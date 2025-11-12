Na Stanisława Czerczesowa część kibiców Legii z pewnością spogląda z pewną nostalgią. Choć w Warszawie pracował stosunkowo krótko, to ze znakomitymi efektami. W sezonie 2015/16 sięgnął po mistrzostwo i puchar Polski. Ze stanowiska ustąpił, by przejąć piłkarską reprezentację Rosji, którą poprowadził na mundialu w 2018 r. Od tamtej pory trenował jeszcze węgierski Ferencvaros Budapeszt, reprezentację Kazachstanu, a od sierpnia jest trenerem Achmata Grozny. Wkrótce ma się to jednak zmienić.

To tam ma pracować Czerczesow. Już tam był

Choć w stolicy Czeczenii jest dopiero od nieco ponad trzech miesięcy, jego nazwisko wymieniane jest w kontekście pracy w mocniejszych zespołach. Jak poinformował rosyjski portal Sport-express.net, zatrudnienie Czerczesowa rozważają Spartak Moskwa i Dynamo Moskwa. Bez względu na to, od którego z nich przyjąłby ofertę, moglibyśmy mówić o niespodziewanym powrocie.

Czerczesow w przeszłości trenował bowiem zarówno Spartaka, jak i Dynamo. W tym pierwszym klubie pracował w latach 2007-2008. Mało tego grał w nim jako bramkarz w latach 1984-1987, 1989-1991, 1995 i 2002. Z kolei trenerem Dynama był w latach 2014-15, czyli tuż przed odejściem do Legii Warszawa.

Dwie opcje przed Czerczesowem. Nie przeraża ich nawet fatalny bilans

Zdaniem Sport-express.net bliżej zatrudnienia 62-latka jest Spartak, który dopiero co stracił dotychczasowego trenera Dejana Stankovicia. We wtorek Serb ogłosił rezygnację. Za zatrudnieniem Czerczesowa przemawia również to, że plotki o jego dołączeniu do Spartaka pojawiały się już latem. W przypadku Dynama posadę trenera nadal zajmuje Walerij Karpin, który jednocześnie łączy ją z rolę selekcjonera reprezentacji Rosji. Choć pojawiły się plotki, że z powodu słabych wyników zostanie zwolniony, wciąż nie jest to przesądzone. Dopiero wówczas Czerczesow mógłby zająć jego miejsce.

Zainteresowanie byłym trenerem Legii jest więc duże nawet pomimo faktu, że jego Achmat Grozny wcale nie spisuje się rewelacyjnie. Za jego kadencji wygrał raptem 5 meczów, 4 zremisował i 8 przegrał. W tabeli ligi rosyjskiej zajmuje dopiero 11. miejsce - tuż za wspomnianym Dynamem Moskwa. Wcześniej zaś z reprezentacją Kazachstanu Czerczesow miał fatalny bilans - 0 zwycięstw, 1 remis, 5 porażek.