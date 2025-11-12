2:1 dla Polski! Dwa gole padły w doliczonym czasie gry

Reprezentacja Polski do lat 19 zmierzy się w pierwszej rundzie eliminacji mistrzostw Europy z: Włochami, Mołdawią oraz Bośnią i Hercegowiną. Łukasz Sosin powołał na listopadowe zgrupowanie wielu utalentowanych piłkarzy m.in. Adriana Przyborka z Pogoni Szczecin, Mateusza Szczepaniaka z Pogoni Grodzisk Mazowiecki czy Brighta Ede z Motoru Lublin.

Polska młodzieżówka wygrywa na inaugurację eliminacji ME. Emocjonująca końcówka

Polska drużyna na inaugurację eliminacji zmierzyła się we środę z Bośnią i Hercegowiną. Piłkarze trenera Sosina objęli prowadzenie już w 21. minucie, kiedy do bramki rywala trafił sprowadzony przed sezonem z Cracovii przez MSK Zilina Fabian Bzdyl. Tuż przed przerwą mógł być remis, natomiast rzut karny zmarnował Admir Gojak.

Jednobramkowe prowadzenie utrzymywało się aż do doliczonego czasu gry, gdy wreszcie fani zobaczyli drugiego gola. Tym razem bramkarza Bośniaków pokonał wprowadzony kilkadziesiąt minut wcześniej Kamil Jakóbczyk. I choć wydawało się, że nic więcej już się nie wydarzy, to po chwili rywale strzelili gola kontaktowego. Na tyle było ich jednak stać i mecz zakończył się naszym zwycięstwem 2:1.

Polska - Bośnia i Hercegowina 2:1 (1:0)

Bramki: Fabian Bzdyl 21, Kamil Jakóbczyk 90 – Rijad Telalović 90

Polska: Jeleń - Mońka, Synoś, Wojciechowski, Ede, Zbróg - Sarapata (69' Przyborek), Bzdyl (69' Dziewiatowski), Szczepaniak (58' Nowogoński) - Mazurek (87' Adkonis), Izunwanne (58' Jakóbczyk).

Jeleń - Mońka, Synoś, Wojciechowski, Ede, Zbróg - Sarapata (69' Przyborek), Bzdyl (69' Dziewiatowski), Szczepaniak (58' Nowogoński) - Mazurek (87' Adkonis), Izunwanne (58' Jakóbczyk). Bośnia i Hercegowina: Banjić - Kraljević, Avdić, Redzić, Terzić - Gojak (69' Savić), Telalović, Sarac (31' Spahić) - Arapović (56' Nisić), Ramić (56' Pejić), Cerić (69' Jelić)

Banjić - Kraljević, Avdić, Redzić, Terzić - Gojak (69' Savić), Telalović, Sarac (31' Spahić) - Arapović (56' Nisić), Ramić (56' Pejić), Cerić (69' Jelić) Żółte kartki: Bzdyl, Nowogoński, Dziewiatowski, Mazurek – Telalović, Terzić.

Kolejne mecze Polaków odbędą się już 15 listopada, kiedy zmierzymy się z Mołdawią, oraz 18 listopada, kiedy podejmiemy Włochów. Awans do drugiej rundy kwalifikacji wywalczą dwie najlepsze kadry z każdej z grup oraz zespoły z klasyfikacji drużyn z trzeciego miejsca.