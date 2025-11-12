Tak kadrowicze przywitali Lewandowskiego na zgrupowaniu. Wymowne słowa

O Robercie Lewandowskim zawsze jest głośno, ale w ostatnim czasie było wyjątkowo głośno m.in. za sprawą nowej biografii, w której zostały poruszone wątki jego relacji z byłymi czy obecnymi kadrowiczami. Jakub Kamiński pod nazwiskiem powiedział w niej, że przeszkadza mu machanie rękami przez Lewandowskiego na boisku.

- Bardzo szanuję Kubę za tę wypowiedź. Za to, że powiedział to pod swoim nazwiskiem. To dużo o nim mówi i pokazuje, że ma klasę. A machanie rękami? Bywały takie momenty. Moja ambicja i emocje powodowały, że nie miałem nad tym kontroli. Mówiłem już wielokrotnie, że nie jestem idealny. Przez dążenie do sukcesu i do wygrywania reagowałem tak, że nie zawsze było to na miejscu. Może gdyby ktoś wcześniej do mnie podszedł i powiedział, to szybciej bym to zmienił - powiedział Lewandowski na wtorkowej konferencji prasowej. Kapitan kadry na zgrupowaniu pojawił się dzień później, gdy w poniedziałek brał udział w uroczystości na Empire State Building w Nowym Jorku związanej z obchodami Święta Niepodległości.

Robert Lewandowski od razu przywitał się z kolegami i selekcjonerem

We vlogu na kanale Łączy nas Piłka pokazano przyjazd Roberta Lewandowskiego na zgrupowanie i jego przywitania z kadrowiczami m.in. Janem Ziółkowskim, Karolem Świderskim czy Adamem Buksą. - Zobacz jaki jet-lag. Chyba nie może z tą Holandią... - powiedział Świderski, nawiązując do komentarzy, że Lewandowski będzie zmęczony po podróży. Sam 37-latek skwitował całą sytuację śmiechem.

Następnie Lewandowski przywitał się z selekcjonerem Janem Urbanem. - I co, będziesz spał, pójdziesz spać, czy po spaniu? - zapytał Urban. - Nie, pospałem - odparł Lewandowski.

Całą sytuację można zobaczyć poniżej od 31:59.

Kolejny mecz reprezentacja Polski rozegra już w piątek 14 listopada, gdy o godz. 20:45 zmierzy się z Holandią na Stadionie Narodowym w Warszawie. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.