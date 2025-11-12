- Przede wszystkim sam muszę odpowiedzieć sobie na pytanie, co chcę zrobić. Na ten moment nie znam jeszcze odpowiedzi. Nie spieszy mi się, mam w sobie spokój. Nawet, jakby klub (FC Barcelona - red.) teraz do mnie przyszedł i złożył jakąś propozycję, to nie dałbym odpowiedzi. Muszę wyczuć i podjąć najlepszą decyzję dla mnie - mówił Robert Lewandowski na wtorkowej konferencji prasowej kadry o swojej przyszłości.

Robert Lewandowski zakończy karierę po obecnym sezonie? Oto najnowsze wieści

W Hiszpanii niedawno pojawiły się plotki o możliwym końcu kariery napastnika. Teraz odniósł się do nich serwis Goal.pl. "Szansa na to, iż po tym sezonie napastnik Barcelony zakończy karierę, wynosi… zero procent. Dokładnie zero! Kapitan kadry absolutnie nie ma takich myśli i na pewno będzie kontynuował karierę. To nie jest więc pytanie, czy, a gdzie będzie grał" - ogłoszono.

Zatem gdzie w przyszłym sezonie będzie występował Lewandowski? Pojawiały się spekulacje o Arabii Saudyjskiej czy Stanach Zjednoczonych, choć sam zawodnik wydaje się skłaniać ku pozostaniu w Europie - w takim wypadku realną opcją wydaje się transfer do AC Milanu.

Gdzie Robert Lewandowski zagra w przyszłym sezonie? Wtedy najwcześniej się określi

"W tym momencie żadnego (kierunku - red.) wykluczyć nie można. To nie tak, że Lewandowski na pewno nie pójdzie do Arabii Saudyjskiej, czy do MLS. Natomiast wiele wskazuje na to, że odpowiedź na pytanie, gdzie zagra, poznamy najwcześniej wiosną. Ale to, że będzie kontynuował karierę, jest po prostu pewne" - czytamy.

O tym, że polski napastnik na razie nie zamierza kończyć kariery, mówił także jego agent. - To nie jest prawda, że Lewandowski myśli o przejściu na emeryturę - zakomunikował. Choć jest pewien znak zapytania dotyczący przyszłości. - Jak dotąd nie ma żadnych informacji na temat przedłużenia jego kontraktu ani jego przyszłości w Barcelonie - dodawał.

W obecnym sezonie Robert Lewandowski rozegrał 12 meczów i strzelił siedem goli w koszulce FC Barcelony.