Oto co zrobił Messi w meczu decydującym o awansie. Niepojęte

Piłkarze Interu Miami w 1/8 finału MLS rywalizowali z Nashville SC. W pierwszym meczu Messi i spółka wygrali u siebie 3:1, ale w drugim przegrali 1:2 i doszło do trzeciego starcia. W nim zespół Inter Miami był zdecydowanie lepszy i wygrał aż 4:0.

Leo Messi show! 400 asysta w karierze

38-letni Leo Messi po raz kolejny pokazał, że jest niesamowity. Argentyńczyk najpierw w I połowie zdobył dwie bramki (w 10. i 39. minucie). Najpierw Messi przechwycił piłkę na 40 metrze na połowie rywala, minął dwóch rywali i precyzyjnym strzałem przy słupku z 16 metrów nie dał szans bramkarzowi.

W 38. minucie Messiego znakomicie na 17 metrze wypatrzył Tadeo Allende, podał mu piłkę, a ten trafił do pustej bramki.

W drugiej połowie Messi błyszczał, ale już w innej roli. Miał bowiem dwie asysty przy golach Allendy. Przy trafieniu na 4:0 Messi dokonał wielkiej rzeczy, bo zaliczył już 400 asystę w swojej karierze (269 dla Barcelony, 60 dla reprezentacji Argentyny, 37 dla Interu Miami i 34 dla PSG), świetnie podając prostopadle niemal ze środka boiska.

Messi ostatnio ma niesamowite statystyki w Interze Miami. W ostatnich sześciu spotkaniach zdobył 10 bramek i miał 8 asyst! W sumie jego bilans w tym sezonie to: 38 meczów, 35 goli i 18 asyst. Jego statystyki z całej kariery są kapitalne: 1133 spotkań, 894 bramek i 400 asyst.

Inter Miami w ćwierćfinale MLS zagra z zespołem Cincinnati. Lepszy z tej rywalizacji w półfinale zmierzy się ze zwycięzcą starcia: New York City - Philadelphia Union.