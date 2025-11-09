Z Niemiec niosą się wieści o Lewandowskim. Gigant chce go już zimą

Robert Lewandowski osiąga w tym sezonie słabe wyniki. Głównym powodem są jednak kontuzje, a także fakt, że ma zdecydowanie mniej okazji do gry. Hansi Flick rzadko stawia na niego w wyjściowym składzie i wpuszcza Polaka w drugich połowach spotkań. Jak dotąd zdobył ledwie cztery trafienia w 11 meczach, spędzając na murawie niespełna 500 minut. Czy w przyszłym sezonie również będzie miał szansę, by grać dla FC Barcelony? To pytanie już od kilku tygodni przewija się w mediach. Wydaje się, że obecna kampania jest ostatnią dla 37-latka w stolicy Katalonii. Ba, okazuje się, że mogą to być nawet jego ostatnie tygodnie i już zimą zmieni klub.

Media: AC Milan chce Lewandowskiego już zimą. To może się udać

Takiej opcji jeszcze nie tak dawno zaprzeczał Fabrizio Romano. "Robert Lewandowski nie planuje żadnego transferu w styczniu, ponieważ skupia się na dokończeniu sezonu w Barcelonie. Konkretne, duże szanse na rozstanie latem 2026 r. na zasadzie wolnego transferu" - informował dziennikarz. Okoliczności mogą jednak sprawić, że finalnie Polak zmieni barwy już za kilka tygodni, wcześniej niż się spodziewano. O tej możliwości donosi "Sport Bild", powołując się na włoskie źródła.

"Najlepszy klub chce Lewandowskiego - zimą!" - czytamy. AC Milan jest zdeterminowany i ma kilka powodów. Najważniejszym jest ofensywa zespołu, która zawodzi. Lewandowski mógłby ją uzdrowić. "Włoski klub walczy o Scudetto. Problem w tym, że atak drużyny wciąż pozostawia wiele do życzenia. Dlatego już teraz planują sprowadzenie Lewandowskiego" - informuje redakcja.

Czy Barcelona przystanie na pomysł europejskiego konkurenta? Zdaniem dziennikarzy, jest to bardzo możliwe. Decydującym czynnikiem mogą okazać się finanse. W końcu zima będzie ostatnią okazją, by coś zarobić na transferze Polaka. "Katalończycy nadal toną w długach. Jeśli zdecydowaliby się na transfer zimą, wówczas otrzymaliby pieniądze. W sytuacji, gdy umowa wygaśnie po obecnej kampanii, Lewandowski opuści szeregi jako wolny agent" - czytamy.

Hiszpanie jednomyślni ws. składu Barcelony na mecz z Celtą Vigo. Flick już postanowił ws. Lewandowskiego

Obecnie Lewandowski skupia się na grze w Barcelonie. Niewykluczone, że już w niedzielę 9 listopada będzie miał okazję wejść na murawę od pierwszych minut. Tak przynajmniej twierdzą dwa hiszpańskie dzienniki. Tego dnia Katalończycy zagrają na wyjeździe z Celtą Vigo. Na pewno na boisku pojawi się Wojciech Szczęsny, dla którego może to być ostatni mecz w tym roku albo i w tym sezonie. Do zdrowia wrócił już Joan Garcia i po przerwie na spotkania reprezentacji Hiszpan powinien znów stanąć między słupkami.