FC Barcelona nie radzi sobie najlepiej w ostatnich tygodniach. W Lidze Mistrzów zajmuje dopiero 11. lokatę w tabeli zbiorczej, a w La Liga traci aż pięć punktów do lidera, Realu Madryt. Z pewnością duży wpływ na takie wyniki mają liczne kontuzje, które trapią Katalończyków, szczególnie w pomocy i ofensywie. Poza placem gry wciąż pozostają Raphinha, Pedri czy Gavi. Do rywalizacji wrócił już za to Robert Lewandowski. Czy Hansi Flick postawi na niego w najbliższym spotkaniu już od pierwszych minut? W tym sezonie rzadko tak robi, ale tym razem może mieć dodatkowy powód, by dać szansę naszemu rodakowi.

Robert Lewandowski ze świetnymi statystykami w starciach z Celtą Vigo

W niedzielę 9 listopada Barcelona rozegra mecz 12. kolejki La Liga i to na wyjeździe. Jej rywalem będzie Celta Vigo, a więc drużyna ze środka stawki. Nie ulega wątpliwości, że zespół Flicka będzie faworytem, a ogromnym wsparciem może okazać się właśnie Lewandowski. Polak doskonale wie, jak skutecznie grać przeciwko temu zespołowi. Pokazują to statystyki. Pojawił się na boisku w sześciu konfrontacjach przeciwko Celcie Vigo. Ile zdobył bramek? Aż pięć. To pokazuje, że zna sposób na defensywę rywali i jest jej absolutnym postrachem.

To właśnie może być dodatkowy argument dla Flicka, by dać szansę Lewandowskiemu już od pierwszych minut. O tym, że taką decyzję podejmie Niemiec, pisały też hiszpańskie dzienniki. Przedstawiły przewidywany skład Barcelony na mecz z Celtą i w każdym z wariantów był 37-latek. Wątpliwości pojawiały się tylko w kwestii kolegów, którzy będą towarzyszyć Polakowi w ataku.

Lewandowski nie bryluje formą w tej kampanii

Lewandowski nie jest najlepszym strzelcem Barcelony w tym sezonie. Jak na razie tym tytułem może pochwalić się Ferran Torres. Ma o jedno trafienie więcej od kapitana Biało-Czerwonych. Polak strzelił cztery bramki w 11 spotkaniach, ale na murawie spędził niecałe 500 minut. Tak mała liczba minut to efekt nie tylko kontuzji, ale i decyzji personalnych trenera. Lewandowski jednak zapewniał już wielokrotnie, że woli grać mniej, ale zależy mu, by jego występy były o wiele bardziej jakościowe.

Mecz Celty Vigo z FC Barceloną zaplanowano na godzinę 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Katalończycy zajmują obecnie trzecią lokatę w tabeli La Liga. Po sobotnich meczach wyprzedził ich Villarreal. Z kolei Celta plasuje się na 13. miejscu. Będzie to ostatnie spotkanie przed przerwą na zgrupowania reprezentacji.