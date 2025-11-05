Ronaldo nie ma wątpliwości ws. tego, co robi Trump. O tym będzie głośno

Cristiano Ronaldo to piłkarz, który jest nieosiągalny dla zdecydowanej większości dziennikarzy. Wyjątkowy dostęp ma jednak do niego Piers Morgan, utrzymujący z legendą futbolu przyjacielskie relacje. W przeszłości brytyjski dziennikarz oraz prezenter telewizyjny przeprowadził z "CR7" dwa głośne wywiady, a teraz przyszedł czas na trzeci.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o Krychowiaku: To był prawdziwy lider, nigdy nie narzekał

Cristiano Ronaldo zabrał głos na temat Donalda Trumpa

Tym razem rozmowa Ronaldo z Morganem została podzielona na dwie części. Pierwsza ukazała się we wtorek, a kolejną zobaczymy w środę. CR7 zdążył już opowiedzieć o zaręczynach z wieloletnią partnerką Georginą, swoich finansach (niedawno ogłoszono, że został miliarderem, choć jak twierdzi, zrobił to już znacznie wcześniej) czy nawet szansach na mistrzostwo Arsenalu. W krótkiej zapowiedzi drugiej części wywiadu Portugalczyk otrzymał też pytanie o Donalda Trumpa.

ZOBACZ TEŻ: Haaland nagle zaczął mówić o Messim i Ronaldo. "Nie ma szans"

- Trump dostał koszulkę CR7 i ty napisałeś na niej: Prezydent Donald J. Trump, grający dla pokoju. Co miałeś przez to na myśli? - zagadnął Morgan. Ronaldo nie pozostawił wątpliwości. - Jest jednym z ludzi, którzy mogą zmienić lub pomóc zmienić świat - oznajmił. Więcej na temat prezydenta Stanów Zjednoczonych z ust Portugalczyka usłyszymy zapewne już w kompletnej wersji rozmowy na Youtube.

Warto podkreślić, że nie tylko Morgan prowadzi profil na największym serwisie wideo. CR7 został youtuberem w poprzednim roku i w krótkim czasie pobił wszelkie rekordy, jeśli chodzi o tempo zdobywania subskrypcji. Obecnie CR7 na Youtube śledzi 77 milionów użytkowników, co jest 33. wynikiem na platformie.