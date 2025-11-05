Oto najdroższa zachcianka Ronaldo. W końcu się przyznał. 46 milionów dolarów

1,4 miliarda dolarów netto - na tyle szacuje się majątek jednego z najlepszych zawodników w historii piłki nożnej - Portugalczyka Cristiano Ronaldo. Kilka dni temu wyceniła go agencja Bloomberg. W efekcie 40-letni Cristiano Ronaldo został pierwszym piłkarzem, który jest miliarderem. Dla porównania - inny genialny piłkarz - Argentyńczyk Lionel Messi dotychczas zarobił w swojej karierze ponad 600 milionów dolarów.

Takie cacko kupił sobie Cristiano Ronaldo

Teraz Cristiano Ronaldo zdradził najdroższą rzecz, jaką kiedykolwiek kupił w swoim życiu. Okazało się, że był to samolot.

- Najdroższa rzecz, jaką kiedykolwiek kupiłem, to samolot. Mam własny samolot od 13 lat, ale rok temu go wymieniłem. Teraz mam Global Express, który jest dość drogi - powiedział Cristiano Ronaldo w wywiadzie dla Piersa Morgana. Taki nowy samolot Global Express kosztuje około 46 milionów dolarów.

Cristiano Ronaldo dzięki temu, że został milionerem, znalazł się w wąskiej grupie sportowców, do której należą legendy koszykówki: Amerykanie Michael Jordan, Magic Johnson i LeBron James, znakomity golfista, ich rodak Tiger Woods oraz szwajcarski tenisista Roger Federer.

Cristiano Ronaldo wciąż bardzo dobrze gra w piłkę nożną. W tym sezonie w barwach Al-Nassr wystąpił w 10 spotkaniach, zdobył dziewięć bramek i miał dwie asysty. W sumie jego bilans w tym klubie to: 115 meczów, 102 gole i 21 asyst.

Wcześniej Portugalczyk grał m.in. dla Juventusu (134 mecze, 101 bramek i 28 asyst), Manchesteru United (346 spotkań, 145 goli i 72 asysty) oraz Realu Madryt (438 mecze, 450 trafień i 131 asyst).