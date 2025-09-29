FIFA nie miała litości! Walkower w eliminacjach MŚ. To zmienia wszystko

55 - to miejsce, które w rankingu FIFA zajmuje Republika Południowej Afryki. Ten kraj był gospodarzem mistrzostw świata w 2010 r., które kojarzą się m.in. z gorącą atmosferą i wuwuzelami. RPA wtedy zdobyło cztery punkty w trzech meczach fazy grupowej i zajęło trzecie miejsce, tuż za Urugwajem i Meksykiem, ale przed Francją. Od tamtej pory RPA nie awansowało na trzy kolejne edycje mistrzostw świata. Być może to uda się przy okazji tegorocznych eliminacji do mundialu, który odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.

Nieuprawniony reprezentant RPA zagrał w meczu. FIFA była bezlitosna

Do tej pory RPA zdobyło siedemnaście punktów w ośmiu meczach eliminacji MŚ, co dało RPA pierwsze miejsce w grupie C. W marcu br. RPA wygrało 2:0 z reprezentacją Lesotho po trafieniach Relebohile'a Mofokenga i Jaydena Adamsa. W wyjściowym składzie RPA znalazł się Teboho Mokoena. Po czasie okazało się, że zawodnik Mamelodi Sundowns FC nie był uprawniony do gry w tym spotkaniu. Mokoena powinien pauzować za żółte kartki, które zobaczył w meczach z Beninem i Zimbabwe.

Komisja Dyscyplinarna FIFA nałożyła karę w wysokości 10 tys. franków szwajcarskich na RPA, a także uznała tamto spotkanie z Lesotho jako walkower. Południowoafrykański Związek Piłki Nożnej ma teraz dziesięć dni na to, by złożyć odwołanie od tej decyzji. "Nadzieje RPA na mistrzostwa świata 2026 mogą zostać zniweczone przez walkower" - napisało BBC.

Na taki scenariusz zapowiadało się już po marcowym meczu, ale wtedy Mokhosi Mohapi (sekretarz generalny ZPN-u w Lesotho) mówił otwarcie, że samo upomnienie RPA w tej sytuacji byłoby dobre. - Mamy nadzieję, że FIFA będzie przestrzegać własnych przepisów i zadziała właściwie. Nawet jeśli tylko upomną RPA, to będzie dobrze. Jeśli dadzą nam punkty, to byłaby wisienka na torcie. Nie ma w tym złośliwości, po prostu zależy nam na przestrzeganiu przepisów - tłumaczył Mohapi.

"Ktokolwiek pozwolił Mokoenie na grę, musi stawić się przed komisją śledczą, aby złożyć wyjaśnienia, a potem podejmą decyzję, co z nim zrobić dalej" - napisał jeden z internautów.

W związku z tym RPA spadło na drugie miejsce z 14 punktami, tuż za Beninem, które ma lepszy bilans bramkowy od gospodarza mundialu 2010. Bezpośredni awans na mundial wywalczą tylko zwycięzcy dziewięciu grup, a cztery najlepsze zespoły z drugich miejsc zagrają w barażach, które wyłonią przedstawiciela Afryki w barażach międzykontynentalnych.