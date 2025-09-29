Ronaldo zmieni dyscyplinę?! Kosmiczny pomysł. "Wydarzenie na skalę światową"

Cristiano Ronaldo i Wayne Rooney razem rozegrali 205 meczów w Manchesterze United (i mieli 27 wspólnych akcji bramkowych). Chociaż nie zawsze było między nimi kolorowo - szerokim echem odbiła się sytuacja z mistrzostw świata 2006, gdy w meczu ćwierćfinałowym doszło między nimi do sprzeczki, a gdy Anglik został ukarany czerwoną kartką (za nadepnięcie na krocze Ricardo Carvalho), ówczesny klubowy kolega puścił mu oko. Właśnie padła bardzo zaskakująca propozycja dotycząca obu panów.

REKLAMA

Zobacz wideo Polskie medalistki mistrzostw świata w boksie wróciły do kraju!

Przedstawił ją Malik Scott, były pięściarz, dawny szkoleniowiec m.in. Deontaya Wildera (były mistrz świata w wadze ciężkiej), a także mąż popularnej brytyjskiej prezenterki telewizyjnej Kate Abdo. Ona zajmuje się piłką nożną, przez co Amerykanin zbliżył się do tej dyscypliny. I chciałby niejako połączyć ją z boksem.

- Starcie Cristiano Ronaldo kontra Wayne Rooney przyciągnęłoby więcej uwagi do boksu, jestem za. Zawsze, gdy boks zyskuje więcej uwagi, to dobrze. Chcę, żeby ludzie cieszyli się widowiskiem, a nie tylko je krytykowali. Po prostu cieszyli się karnawałem - powiedział w rozmowie z Canada Casino, cytowany przez "The Sun".

Sprawdź też: Armagedon w Hiszpanii. Mecz La Ligi odwołany. Katastrofalne warunki

- To byłoby wydarzenie na skalę światową, ponieważ to gwiazdy światowego formatu, które przyciągnęłyby ogromną publiczność - dodał 44-latek, który stoczył 42 walki w zawodowym ringu (38 zwycięstw, w tym 13 przez nokaut, trzy porażki i jeden remis).

Cristiano Ronaldo i Wayne Rooney spotkają się w ringu? Oto przeszkoda

Anglik oraz Portugalczyk nigdy nie kryli zainteresowania boksem czy sportami walki. Młodszy z nich przez pewien czas wykonywał nawet pięściarską cieszynkę po strzelonych golach, a niedawno miał dostać propozycję walki od Paddy'ego Kenny'ego, byłego bramkarza m.in. Queens Park Rangers.

Trudno jednak sobie wyobrazić, aby miało dojść do starcia w ringu pomiędzy Wayne'em Rooneyem i Cristiano Ronaldo. Obecnie z prostego powodu - Portugalczyk dalej zawodowo gra w piłkę, przez co tak ryzykowna aktywność nie wchodzi w grę. A zapewne zabraniają mu też tego zapisy w umowie z Al-Nassr, ważnej do końca czerwca 2027 r.