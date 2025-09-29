Rummenigge zmiażdżył wielki transfer. "Znaleźli idiotę"

Nick Woltemade to jedno z objawień 2025 roku w światowej piłce. Sezon 2024/25 zaczynał jeszcze na ławce rezerwowych VfB Stuttgart, ale z czasem wywalczył sobie miejsce w składzie rosnącą skutecznością. Ostatecznie strzelił 17 goli we wszystkich rozgrywkach, a potem potwierdził klasę na Euro do lat 21. Niemcy wywalczyli młodzieżowe wicemistrzostwo Europy, a prawie dwumetrowy Woltemade (198 cm wzrostu) został królem strzelców z dorobkiem sześciu trafień.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy sędziowie powinni być karani za złe decyzje? Kosecki: Dla nich już największą karą jest hejt w Internecie

Newcastle zgodziło się na coś, na co Bayern nie miał zamiaru

Nikogo nie zdziwiło, że latem znalazł się na celowniku Bayernu Monachium, który szukał rywala, a z czasem następcy dla Harry'ego Kane'a. Stuttgart wysoko cenił swój talent i stawiał zaporowe kwoty, a monachijczykom nie udawało się wynegocjować porozumienia. Ostatecznie Woltemade za ok. 75 mln euro trafił do Newcastle United, które potrzebowało kogoś za Alexandra Isaka (zbuntował się i wymusił transfer do Liverpoolu). Dziennikarze radia BR24 zapytali o sprawę Karla-Heinza Rummenigge. Jeden z najważniejszych działaczy Bayernu wcale nie żałował braku transferu Woltemade. Żądania Stuttgartu uznał za szalenie wygórowane, a dla Newcastle znalazł obraźliwe miano.

Rummenigge bardzo ostro o Newcastle

- Będę szczery. Kiedy zaczęła się historia z Woltemade i nadeszły żądania Stuttgartu, ja, a także inni działacze Bayernu, uznaliśmy, że doszliśmy do kwot dla nas nieakceptowalnych. Nie powinniśmy zgadzać się na każde żądania, byle kogoś uszczęśliwić. A już na pewno nie dział finansowy Stuttgartu. Niemniej mogę im tylko pogratulować. Ostatecznie znaleźli, w cudzysłowie, idiotę, który zgodził się tyle zapłacić. My w Monachium na pewno byśmy tego nie zrobili - ostro ocenił Rummenigge.

Zamiast Woltemade, Bayern wypożyczył z Chelsea Nicolasa Jacksona, który jak dotąd rozegrał łącznie 120 minut dla monachijczyków i czeka nadal na premierowe trafienie. Takowe za sobą ma już Niemiec. Woltemade wystąpił już w pięciu meczach w barwach Newcastle i dwukrotnie trafiał w nich do siatki (w oby przypadkach w Premier League).