Gruchnęły wieści o Szczęsnym! Hiszpanie już wiedzą

Wojciech Szczęsny w niedzielne popołudnie zagrał po raz pierwszy w barwach FC Barcelony w tym sezonie. To efekt tego, że kontuzji nabawił się podstawowy bramkarz Joan Garcia. Były reprezentant Polski wpuścił jednego gola w wygranym przez drużynę Hansiego Flicka meczu u siebie z Realem Sociedad 2:1 (1:1). Hiszpańskie media chwaliły Szczęsnego. "Łącznie 16 spotkań, w których Barca odniosła 15 zwycięstw i jeden remis (z Betisem, w 30. kolejce ostatniego sezonu). Spektakularne liczby, które są także kontynuowane w Copa del Rey (cztery zwycięstwa i jeden remis) oraz w Superpucharze Hiszpanii (dwa zwycięstwa)" - m.in. pisał dziennik "Sport".

"Cadena Ser" nie ma wątpliwości, kto będzie bronił w El Clasico

Wielu kibiców i ekspertów zastanawia się, czy Wojciech Szczęsny zagra w El Clasico z Realem Madryt, zaplanowanym na 26 października. Garcia z powodu urazu ma nie grać miesiąc, więc jest szansa, że byłby gotowy na ten pojedynek. Daniel Sobis z Eleven Sports przekazał w programie "Moc Futbolu", że według jego informacji Szczęsny na 60 proc. stanie w bramce Barcelony podczas El Clasico.

Tymczasem Ignacio Lopez z Cadena Ser podał nowe wieści w sprawie bramki FC Barcelony. "Szczęsny ponownie zdobywa serca kibiców Barcelony" - to tytuł jego artykułu, w którym dołącza zdjęcie uśmiechniętego od ucha do ucha Polaka.

Wojciech Szczęsny Screen Cadena Ser

Dziennikarz wyraźnie pisze, jak długo Szczęsny będzie numerem jeden w bramce FC Barcelony. Z jego słów można wywnioskować, że Szczęsny zagra z Realem Madryt.

"Szczęsny będzie pierwszym bramkarzem przez następne sześć tygodni. Polak wraca do bramki po kontuzji Garcii, która wykluczy go z gry od czterech do sześciu tygodni. Szczęsny wrócił do gry po czterech miesiącach, bo odkąd do drużyny dołączył Garcia, to nie zagrał żadnego spotkania w tym sezonie" - dodaje Lopez.

Jakie mecze czekają Barcelonę przed El Clasico? Drużyna Flicka zmierzy się kolejno z PSG (dom, 1 października, godz. 21), Sevillą (wyjazd, 5 października, godz. 16.15), Gironą (dom, 18 października, godz. 16.15), Olympiakosem Pireus (dom, 21 października, godz. 18.45).

Gdyby Szczęsny zagrał w tych wszystkich meczach, plus El Clasico miałby serię sześciu spotkań z rzędu. Jego dotychczasowy bilans w FC Barcelonie to 31 spotkań, 37 wpuszczonych bramek i 14 czystych kont.

