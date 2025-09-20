Legendarny stadion dostał się pod rosyjską okupację. Tak teraz wygląda

W związku z sytuacją geopolityczną ukraińskie drużyny muszą rozgrywać swoje mecze w europejskich pucharach poza granicami swojego kraju. W tym roku Dynamo Kijów rywalizowało w Lublinie, Szachtar Donieck w Krakowie i FK Ołeksandrija w Katowicach.

Szachtar Donieck w przeszłości grał na Donbas Arenie, która w maju 2014 roku została wyłączona z użytku na skutek szkód, jakie powstały podczas działań wojennych w tym obszarze. Budowa tego stadionu swego czasu kosztowała 400 milionów dolarów. Na tym stadionie rozgrywano mecze podczas Euro 2012, a na uroczystym otwarciu w 2009 roku odbył się koncert Beyonce.

Jak ten stadion wygląda po jedenastu latach? Dziennikarze news.telegraf.com.ua postanowili to zrelacjonować. Na YouTubie został opublikowany film 18 września 2025 roku, na którym widać, że budynek jest opuszczony i zaniedbany. "Wybite szyby i chwasty. Taki los spotkał legendarny doniecki stadion podczas okupacji" - czytamy w serwisie.

"Nagrania pokazują, że stadion wygląda ponuro i dość obskurnie. Nic nie pozostało z jego blasku i wielkości sprzed okupacji rosyjskiej. Wiele elementów konstrukcyjnych jest uszkodzonych, w niektórych miejscach brakuje szkła. Sam budynek nie był odpowiednio konserwowany od ponad 10 lat" - dodano.

"Dodatkowo, film uderza brakiem ludzi. Mężczyzna filmuje w ciągu dnia: pogoda jest piękna i słoneczna, ale nie ma ludzi. W dodatku cała trawa, która kiedyś była zielona nawet jesienią, zżółkła i zarosła chwastami. Nawet staw, który był ozdobą parku w pobliżu Donbas Areny, zamienił się w bagno bez ptaków" - zakończono.

Od eskalacji konfliktu w 2022 roku rosyjska federacja piłkarska jest wykluczona z rozgrywek FIFA i UEFA. Jak przypominał niedawno Marcin Jaz na łamach Sport.pl: "Reprezentacje mogą grać wyłącznie towarzyskie mecze, dzięki którym pierwsza kadra narodowa może zbierać punkty do rankingu FIFA. Mimo zawieszenia w strukturach Rosja wciąż jest notowana. Zdarzało się "Sbornej" grać mecze z europejskimi reprezentacjami, m.in. z Serbią i Białorusią".