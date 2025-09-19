Nigdy mu tego nie wybaczą. Oto zdrajca Ukrainy

Od 2022 roku za naszą wschodnią granicą trwa pełnoskalowa wojna. Niepodległa Ukraina została napadnięta przez Rosję. Agresja spotkała się ze zdecydowanym potępieniem przez świat sportu. Także jeśli chodzi o piłkę nożną. Rosyjskie kluby nie grają w rozgrywkach pod egidą FIFA i UEFA. Wielu piłkarzy, którzy grali w lidze rosyjskiej opuściło ją. Były oczywiście przypadki, w których zdecydowali się zostać i narazili się na ostracyzm w swoich ojczyznach. Taki los spotkał chociażby Macieja Rybusa. Wśród tych wszystkich spraw są również ukraińscy zawodnicy, którzy za nic mają sobie wojnę.

REKLAMA

Zobacz wideo Telenowela z transferem Puchacza. Żelazny: On chce się bawić w bycie influencerem

Zdradził Ukrainę. Zagra w Rosji

"Były pomocnik młodzieżowej drużyny Szachtara Donieck Ołeksandr Rosputko, który uciekł z bazy drużyny po meczu Ligi Młodzieżowej UEFA w 2023 roku, oficjalnie znalazł pracę w Rosji. Zdrajca Ukrainy podpisał kontrakt z klubem piłkarskim Czajka z obwodu rostowskiego" - napisał portal football.konkurent.ua.

O Rosputce było już głośno rok temu. Wówczas 19-latek nie wrócił z Belgii do Ukrainy wraz ze swoją drużyną. Okazało się, że wyjechał do Rosji, gdzie był testowany przez kilka klubów. Teraz nikt nie ma już wątpliwości. Młody zawodnik będzie grać w rosyjskiej drużynie.

"Według lokalnych mediów, Rosputko zakończył już aklimatyzację w nowym klubie i trenuje z podstawowym zespołem. Możliwe, że zadebiutuje w kolejnej rundzie przeciwko Noworosyjsk Czornomoreć" - czytamy.

Portal potępił zachowanie Rosputki i wprost napisał, że zawodnik wybrał grę na "rosyjskim odludziu" zamiast występy w najbardziej prestiżowym turnieju młodzieżowym w Europie, zamienił karierę na występy na rosyjskim odludziu.