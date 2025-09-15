Ukraińcy się nie certolą. Idą na wojnę z klubem Ekstraklasy

Witalij Roman to 22-letni obrońca z Ukrainy, który w ostatnich tygodniach miał zostać nowym piłkarzem Lechii Gdańsk. Uzgodnił warunki z gdańszczanami, podpisał kontrakt, trenuje na obiektach Lechii, ale w praktyce do transferu nie doszło. Formalnie nie jest zatem ani piłkarzem Lechii, ani Ruchu Lwów, ale musi czekać na rozwiązanie tej kuriozalnej sprawy.

REKLAMA

Zobacz wideo Telenowela z transferem Puchacza. Żelazny: On chce się bawić w bycie influencerem

Lechia nie zapłaciła za transfer, choć się do tego zobowiązała

Jak oświadczył Wołodymyr Łapicki, dyrektor sportowy Ruchu Lwów, Lechia zgłosiła się po Romana z propozycją rocznego wypożyczenia z obowiązkiem wykupu za łączną kwotę 700 tys. euro. Oba kluby dogadały się ws. transferu, że zostanie on zapłacony w dwóch ratach - pierwsza latem, druga za rok. Ale ukraiński Ruch nie zobaczył pierwszej części pieniędzy. Lechia nie dotrzymała wskazanego w umowie terminu. Miała obiecać agentowi piłkarza, że nadrobi zaległości jeszcze w tym okienku, ale tego nie zrobiła. Otoczenie Romana poczuło się oszukane.

Zobacz też: W Hiszpanii trąbią o Lewandowskim. "Prawdziwy kłopot"

- W umowie było zapisane, że pierwsza transza, a więc 350 tys. euro za wypożyczenie, Lechia miała przelać do 18 sierpnia. Lechia komunikowała się z agentem piłkarza i obiecywała, że lada dzień przeleje pieniądze. Zawodnik w tym czasie cały czas przebywał w Gdańsku i trenował z nowym zespołem, klub pomagał mu w załatwieniu dokumentów, znalezieniu mieszkania itd. Wszystko więc wskazywało na to, że Witalij zostanie w Polsce i będzie piłkarzem Lechii - przyznał Łapicki w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

Gdańszczanie nie zapłacili pieniędzy do końca okna transferowego. W związku z tym będą musieli wypłacić kary zapisane w umowie z Ruchem. Nie dość, że nie wywiązali się ze zobowiązań finansowych, to przez opóźnienie ze strony Lechii Roman nie mógł zostać zarejestrowany w PKO Ekstraklasie.

- Efekt jest taki, że Roman nie trafił do Lechii, a Ruch nie mógł go sprzedać już gdzie indziej w tym oknie transferowym, choć mieliśmy też inne oferty. Dokładnie zapisano, że jeśli Lechia nie dokona płatności do końca okna transferowego, a więc 8 września 2025 r., to strona polska musi zapłacić 100 tys. euro kary - mówił Łapicki.

Lechia ignoruje pisma ws. piłkarza

Dyrektor sportowy Ruchu zdradził też, że Lechia przestała odpowiadać na maile i pisma Ukraińców dot. zapłaty za Romana. Zgodnie z umową ma czas na zapłacenie kary w ciągu dziesięciu dni od zakończenia okienka transferowego, czyli do 18 września. Jeśli gdańszczanie nie zapłacą pieniędzy, to Ruch może wejść na drogę prawną. Jest pewny, że wtedy wygra sprawę.

- Jeśli tak się nie stanie, oczywiście wyślemy odpowiednie pisma do FIFA i UEFA. Stoimy na stanowisku, że dla nas to sprawa wygrana i będziemy walczyć o swoje prawa i prawa naszego piłkarza. Nie akceptujemy takiego traktowania przez Lechię ani przez żaden inny klub. Lechia powinna od razu przynajmniej skontaktować się z nami i przeprosić nas oraz piłkarza za nieprzyjemną sytuację. Lechia nie dotrzymała ustaleń - skomentował w rozmowie z "PS".

Łapicki wyraził oburzenie też na oficjalnej stronie Ruchu Lwów. Określił działania Lechii jako kompromitujące, skandaliczne, niedopuszczalne i nieprofesjonalne. Przekonuje, że klub ekstraklasy poniesie konsekwencje. Zdradził też, że Roman pracuje z agentem nad rozwiązaniem umowy z winy klubu, będzie domagał się zwrotu kosztów przeprowadzki do Trójmiasta i wynajmu nowego mieszkania. Otoczenie ukraińskiego piłkarza zgłosi też sprawę do odpowiednich organów.

W tabeli ekstraklasy Lechia jest na ostatnim miejscu z trzema punktami na koncie. Zaczynała sezon z ujemnymi punktami. Gdańszczanie nie odnoszą się publicznie do sytuacji Romana.