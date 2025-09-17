Powrót na stronę główną
Po niemal dwóch latach wrócił do kadry, a teraz taki występ. Katastrofa
Tomasz Kędziora pojawił się na pierwszym zgrupowaniu reprezentacji Polski za kadencji Jana Urbana, co było dla niego powrotem do drużyny narodowej po blisko dwuletniej przerwie. Mniej powodów do radości miał zawodnik po ostatnim występie w PAOK-u Saloniki. Nie dość, że strzelił samobója, to jego zespół wysoko przegrał z Levadiakosem w Pucharze Grecji.
Tomasz Kędziora strzela gola samobójczego w meczu Levadiakos - PAOK Saloniki
Tomasz Kędziora niemal dwa lata czekał na ponowny występ w reprezentacji Polski. Michał Probierz korzystał z defensora tylko na samym początku kadencji (w październiku z Wyspami Owczymi i Mołdawią, potem ławka w listopadowych meczach z Czechami oraz Łotwą), który doczekał się powrotu dopiero po przybyciu Jana Urbana.

Tomasz Kędziora przywrócony do reprezentacji Polski. Powrót do gry w klubie wypadł bardzo źle

Nowy selekcjoner wpuścił 31-latka na końcówkę wrześniowego starcia z Holandią (1:1), a z Finlandią (3:1) nie dał mu szansy. Potem zawodnik wrócił do klubu (w weekend nie zagrał przeciw OFI Kreta), lecz nie będzie dobrze wspominał wyjazdowego starcia z Levadiakosem w pierwszej kolejce (gra się ich pięć) fazy zasadniczej Pucharu Grecji.

Już w 12. minucie obrońca bardzo pechowo interweniował po płaskim dośrodkowaniu jednego rywali. Zrobił to tak, że wbił piłkę do własnej bramki. I chociaż przed przerwą z rzutu karnego wyrównał Fiodor Czałow, to na koniec pierwszej połowy było 2:1 dla gospodarzy za sprawą trafienia Mariosa Vichosa.

Levadiakosowi w drugiej części gry wystarczyły dwie minuty do rozstrzygnięcia spotkania. W 51. minucie Fabricio Pedrozo wykorzystał rzut karny, a następnie Georgios Manthatis ustalił rezultat na 4:1 dla miejscowych.

Puchar Grecji: Levadiakos - PAOK Saloniki 4:1

  • gole: Tomasz Kędziora 12' (sam.), Marios Vichos 40', Fabricio Pedrozo 51', Georgios Manthatis 53' - Fiodor Czałow 36' (k.)

W następnej kolejce fazy zasadniczej Pucharu Grecji PAOK Saloniki zagra z AE Larisa (28 października) - do fazy pucharowej awansuje najlepszych 12 zespołów, cztery wprost do ćwierćfinału, a osiem kolejnych do 1/8 finału. Natomiast najbliższe spotkanie saloniczanie rozegrają z Panetolikosem  w sobotę 20 września w ramach ligi greckiej.

Być może w nadchodzącym meczu zobaczymy Tomasza Kędziorę, który od początku sezonu zaliczył sześć występów w klubie (bez gola i asysty).

