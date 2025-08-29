Szybko poszło. Tak Bułka zareagował na brak powołania od Urbana

Bułka rozegrał fenomenalny sezon 2024/2025, w którym wraz z OGC Niceą zajął czwarte miejsce w Ligue 1. Przez wielu ekspertów był uznawany za jednego z najlepszych bramkarzy ligi, nie opuszczając w niej ani jednej kolejki. Świetna postawa Bułki poskutkowała zainteresowaniem jego osobą przez kilka klubów z mocniejszych lig. Ostatecznie jednak zdecydował się na przeprowadzkę do NEOM SC, beniaminka Saudi Pro League, który zapłacił za niego 15 milionów euro.

Bułka nie otrzymał powołania. Jego reakcja mówi wszystko

Zapewne związanie swojej przyszłości z egzotycznym NEOM SC było głównym powodem, przez który Jan Urban wolał postawić na Bartłomieja Drągowskiego, Kamila Grabarę, Łukasza Skorupskiego i Bartosza Mrozka. Pierwsza trójka gra w dobrych klubach na zachodzie Europy. Z kolei ostatni z wymienionych reprezentuje barwy mistrza Polski, z którym zagra w Lidze Konferencji. Mimo wszystko Bułka postanowił nie kryć swojego rozbawienia taką decyzją nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Chwilę po ogłoszeniu powołań w relacji na Instagramie udostępnił wymowne zdjęcie.

Marcin Bułka instagram.com/stories/marcinbulka1

Na fotografii Bułka zaprezentował się, czyniąc popularnego facepalma. To klasyczny gest, który wyraża mieszankę uczuć rozbawienia, zażenowania i zarazem braku zrozumienia wobec zaistniałej sytuacji. W ten sposób zawodnik jasno zasugerował, że kompletnie nie zgadza się z decyzją Urbana.

Trudno jednak nie dojść do wniosku, że 25-latek mógł się spodziewać takiej decyzji, wybierając grę w Saudi Pro League zamiast przykładowych ofert z Premier League, choć podobno i takie miał na stole. Wolał pójść do NEOM SC, gdzie zarabia 10 milionów euro za sezon.

