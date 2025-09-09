Cała Europa widziała, co zrobił Ponitka. Tak go nazwali

"Różnica w jakości i koszykarskiej klasie okazała się zbyt duża. Energia uchodziła z Polaków z każdą akcją, a przewaga Turcji rosła. Ostatecznie ćwierćfinał EuroBasketu przegraliśmy 77:91, ale walcząc do końca, pożegnaliśmy się z mistrzostwami Europy godnie" - pisał Łukasz Cegliński ze Sport.pl po wtorkowym meczu reprezentacji Polski.
Reprezentacja Polski swoim charakterem i wolą walki bez wątpienia zachwyciła nie tylko rodzimych kibiców. Widać to m.in. po kapitanie kadry Mateuszu Ponitce i tego jak był odbierany w mediach społecznościowych.
"Przysięgam, że Mateusz Ponitka gra jak gwiazda NBA za każdym razem, gdy jest na EuroBaskecie..." - napisano na oficjalnym profilu imprezy na portalu X. Niestety, nasz skrzydłowy gra "tylko" dla tureckiego Bahcesehiru Koleji ze Stambułu.
Nie sposób się z tymi słowami nie zgodzić. Ponitka w skali europejskiej koszykówki klubowej nie jest zbyt wyróżniającą się postacią, ale gdy tylko gra w narodowych barwach, to staje się wzorem, który ciągnie kadrę do przodu. Nieprzypadkowo został okrzyknięty mianem "polskiego Michaela Jordana" przez jednego z ekspertów.
A co teraz czeka polskich kibiców po EuroBaskecie? "To było święto koszykówki, a teraz wracamy do codzienności. Szarej codzienności. Do przeciętnej w skali Europy ligi, która ma swoje miejsce w koszykarskim łańcuchu pokarmowym i nie bardzo jest w stanie się z niego zerwać" - analizował Łukasz Cegliński w drugim z tekstów, w którym opisał perspektywy polskich klubów oraz młodzieżowych reprezentacji.
