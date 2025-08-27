Ostateczna kompromitacja Manchesteru United. Oto co zrobili

W letnim okienku transferowym Manchester United wydał na wzmocnienia prawie 230 mln euro. Na Old Trafford przyszli Benjamin Sesko z RB Lipsk (76,5 mln euro), Bryan Mbeumo z Brentfordu (75 mln euro), Matheus Cunha z Wolverhampton (74,2 mln euro) i Diego Leon z paragwajskiego Cerro Porteno (4 mln euro). W Premier League "Czerwone Diabły" są na razie bez zwycięstwa. Miały się odgryźć w Pucharze Ligi Angielskiej.
Manchester United zaczął rozgrywki EFL Cup od drugiej rundy. Taka sytuacja ma miejsce pierwszy raz od 2014 r. Wówczas został rozbity przez MK Dons 0:4. Starcie z czwartoligowym Grimsby Town FC trener Ruben Amorim potraktował wręcz śmiertelnie poważnie. Wystawił w pierwszym składzie Seskę, Cuhnę, a także Kobbiego Mainoo, Amada Diallo, Diogo Dalota, Patricka Dorgu, Manuela Ugarte, Harry'ego Maguire'a. W bramce postawił na Andre Onanę, którego zdegradował przed sezonem do roli drugiego golkipera.
Ale od początku meczu United wyglądał, jakby zapomniał, jak się gra w piłkę. Akcje wyglądały chaotycznie, nie trzymał ustawienia i krycia, z łatwością pozwalał rywalowi przyspieszać swoją grę. Jakikolwiek oddany strzał przez Manchester nie był zbyt dużym zagrożeniem.
Wstyd zaczął ogarniać United w 22. minucie. Wówczas Grimsby mądrze rozegrało swoją akcję. Udało się rozciągnąć defensywę MU. Wtedy dużo miejsca w polu karnym na strzał miał Charles Vernam. Uderzył płasko przy bliższym słupku i dał gospodarzom prowadzenie.
To trafienie zmotywowało Grimsby jeszcze bardziej. Czwartoligowiec poczuł, że może sprawić największą sensację tych rozgrywek. Osiem minut później "Czerwone Diabły" mogły czuć się upokorzone, bo było 2:0 dla gospodarzy. Na listę strzelców wpisał się Tyrell Warren. Był krótko rozegrany rzut rożny, a po nim dośrodkowanie w sam środek pola karnego. Onana postanowił wyjść z bramki, ale zamiast złapać piłkę, poturbował tylko Maguire'a. Bezpańska piłka spadła pod nogi Warrena, który z bliska wpakował ją do pustej bramki. Kibice zebrani na trybunach Blundell Park oszaleli ze szczęścia.
Do przerwy nie było żadnej reakcji ze strony gości, nie byli w stanie wyprowadzić żadnej dobrej akcji. Notowali sporo prostych strat na połowie przeciwnika. Manchester United wyglądał zaskakująco źle, aż kibice Grimsby śpiewali o zwolnieniu Amorima na drugi dzień.
Na drugą połowę weszli Mbeumo, Bruno Fernandes i Matthijs de Ligt, później pojawili się Mason Mount i Joshua Zirkzee. Ale żaden z nich nie był w stanie przełamać niemocy United. Każdy strzał wyglądał karykaturalnie, uderzano najczęściej z trudnych, niedogodnych pozycji.
Dopiero w 75. minucie los delikatnie uśmiechnął się do słabego dziś United. Mbeumo uderzył po ziemi z dystansu, poza zasięgiem rąk bramkarza. Piłka też nabrała poślizgu na bardzo śliskiej murawie. Kilkanaście minut wcześniej były krótkie, ale intensywne opady deszczu.
W ostatnim kwadransie Grimsby skupiło się na defensywie. United nagle uwierzyło, że może dokonać czegoś, co można było zakładać w ciemno przed meczem, czyli wygrać. Ale męczyło się w ataku pozycyjnym.
W końcu przyszła 89. minuta, goście wyrównali i doprowadzili do dogrywki. Maguire urwał się obrońcy przy rzucie rożnym i uderzył głową przy dalszym słupku. "Czerwone Diabły" nie chciały grać rzutów karnych, wolały sobie oszczędzić nerwów, dlatego od razu ruszyły z kolejnymi akcjami. Nie udało się jednak objąć prowadzenia w doliczonym czasie.
W konkursie jedenastek United prowadził od trzeciej serii. Sprawę awansu mógł zamknąć Cunha w piątej kolejce, ale uderzył w środek bramki, gdzie został bramkarz Grimsby. Poza strzałem Brazylijczyka prawie wszystkie rzuty karne były wykonane naprawdę pewnie.
Dopiero 13. kolejka rozstrzygnęła sprawę awansu. A w niej pomylił się ten, który pozwolił złapać kontakt, czyli Mbeumo. Nowy napastnik MU huknął z 11 metrów w poprzeczkę. Grimsby wygrało serię rzutów karnych 12:11 i sprawiło ogromną sensację EFL Cup na bardzo wczesnym etapie.
