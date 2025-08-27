"Zdradził Rosję". Zawrzało po decyzji Nawrockiego

- Trochę się niepokoiłem, że po zmianie prezydenta procedura może się wydłużyć. Jestem bardzo wdzięczny Karolowi Nawrockiemu, że tak szybko podjął decyzję. Jestem fanem pana prezydenta - mówił w rozmowie z "Faktem" Władimir Semirunnij. 22-letni panczenista jeszcze do niedawna reprezentował Rosję. Był nawet mistrzem tego kraju na dystansie 10000 metrów oraz medalistą mistrzostw świata juniorów. Decyzją prezydenta Karola Nawrockiego otrzymał jednak polskie obywatelstwo i będzie mógł startować pod biało-czerwoną flagą. Wieści w tej sprawie dotarły także do Rosji i od razu wywołały burzę.

Zobacz wideo Władymir Semirunnij z polskim obywatelstwem. Łyżwiarz będzie mógł reprezentować Polskę na igrzyskach w Mediolanie

Ledwo dostał polski paszport, a Rosjanie już zaatakowali. "Był w ekstazie"

Tamtejszy portal SportBox.ru już w tytule ogłosili, że panczenista "zdradził Rosję". Twierdził także, że Semirunnij był "w ekstazie" po otrzymaniu polskiego paszportu, a nawet wytknął mu, że już nauczył się polskiego hymnu. - Na początku tego tygodnia otrzymał polskie obywatelstwo, demonstrując znajomość hymnu narodowego i języka. Komentując to wydarzenie, szczęśliwy Władimir nie powiedział ani słowa o Rosji - narzekali dziennikarze.

Rosjanie zaatakowali zresztą nie tylko jego, ale w ogóle polski sport. - Polskie łyżwiarstwo szybkie, delikatnie mówiąc, nie jest bogate w gwiazdy, więc Władimir wygrał mistrzostwo kraju i z łatwością uzyskiwał wyniki lepsze niż rekord kraju - relacjonowali. Odnieśli się też do igrzysk olimpijskich w Mediolanie, w których zamierza wystartować 22-latek. - Semirunnij staje się w rzeczywistości główną nadzieją tego kraju na jakiekolwiek osiągnięcie w imprezie czterolecia. W innych dyscyplinach szanse Polski na medale są niewielkie - czytamy.

Rosjanie nie mogą mu wybaczyć. Tak o nim piszą: "Był naprawdę gotowy na wszystko"

Portal sugerował także, że łyżwiarzowi wcale nie zależało na reprezentowaniu Polski. Przypomniał, że wcześniej kontaktował się federacjami Holandii i Kazachstanu, byle tylko zapewnić sobie możliwość międzynarodowych startów. Pod rosyjską flagą było to niemożliwe, ponieważ po ataku na Ukrainę została ona zawieszona przez ISU (Międzynarodową Unię Łyżwiarską). - Władimir był naprawdę gotowy na wszystko. Łyżwiarz podpisał dokumenty, w których faktycznie wyrzekł się kontaktów z Rosją - mogliśmy przeczytać.

Bez względu na tego typu głosy Semirunnij jest bardzo szczęśliwy i deklaruje wdzięczność wobec Polski. - Teraz mam wszystkie drogi otwarte i mogę zrobić, co zechcę, a chcę zdobyć medal igrzysk olimpijskich. Dzięki polskiemu paszportowi jest to możliwe. Polska przyjęła mnie jak dziecko - powiedział "Faktowi".

