Dostał polskie obywatelstwo. Nie zamierza grać dla Polski

Gleb Kuczko trafił do Polski latem 2022 r., zgłosiła się po niego Wisła Płock. Jednak nie mógł od razu grać w jej barwach w oficjalnych spotkaniach ze względu na kwestie regulaminowe. Na debiut w oficjalnym meczu czekał aż dziewięć miesięcy. W styczniu tego roku trzymał polskie obywatelstwo. Dziś jest na wypożyczeniu w Miedzi Legnica.

Białorusin nie będzie grał dla Polski

Polski paszport otwierał mu możliwość gry dla naszej reprezentacji młodzieżowej. 20-letni Kuczko na razie nie skorzystał z okazji i nie pojawiał się na zgrupowaniach w Polsce. W marcu i czerwcu grał dla reprezentacji Białorusi U21. Czterokrotnie wystąpił w pierwszym składzie. Białorusini wygrali w tym czasie z Macedonią Płn., Turcją i Azerbejdżanem oraz zremisowali z Chinami. Kuczko nie miał na koncie gola czy asysty.

Na Białorusi panowało przekonanie, że młody piłkarz wybierze swój ojczysty kraj. Ale jeszcze kilka tygodni temu Kuczko nie wykluczał możliwości gry dla Polski. Mało tego - wyrażał nadzieję, że dostanie powołanie.

- Już trener z kadry U20 interesował się mną i pytał, czy chciałbym zagrać dla Polski. Wcześniej występowałem w reprezentacji Białorusi do lat 21, natomiast jestem otwarty na grę dla Biało-Czerwonych i zobaczymy, czy finalnie to się uda - mówił w rozmowie z mediami klubowymi Miedzi na początku sierpnia.

Dziś okazuje się, że Kuczko wykluczył możliwość gry dla polskiej kadry. Selekcjoner reprezentacji Białorusi U21 przyznał, że rozmawiał z piłkarzem i dostał zapewnienie, że chce występować w białoruskich barwach.

- Rozmawialiśmy z Glebem. Wcześniej był otwarty na propozycję. Ale już grał w naszej młodzieżówce i zamierza kontynuować grę dla Białorusi. Kuczko dostał powołanie na nadchodzące zgrupowanie, liczymy na niego - powiedział Witalij Pawłow, cytowany przez portal smartpress.by.

W tym sezonie Gleb Kuczko zagrał w czterech meczach Betclic 1. Ligi. Pochodzący z Białorusi 20-letni pomocnik jest wyceniany przez Transfermarkt na kwotę 200 tys. euro. Jest wypożyczony do Miedzi Legnica do końca tego sezonu.

