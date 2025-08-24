Podszedł do karnego jak Lewandowski. Cały świat się śmieje

Robert Lewandowski słynie z tego, że jest jednym z najlepszych wykonawców rzutów karnych na świecie. Polski napastnik w karierze wykonywał już 98 "jedenastek", z czego aż 88 zamienił na bramki, co daje mu blisko 90 proc. skuteczność! To m.in. zasługa jego charakterystycznego nabiegu, którym nie raz potrafił zmylić bramkarzy. Dość powiedzieć, że gdy raz zmienił technikę, to jego uderzenie obronił Guillermo Ochoa w meczu fazy grupowej mistrzostw świata w Katarze, który Polska zremisowała z Meksykiem 0:0.

Wielu piłkarzy ma różne sposoby na wykonywanie rzutów karnych, ale jednocześnie nie ma nic złego z czerpania wzorców od najlepszych. Podobnie musiał pomyśleć zaledwie 18-letni napastnik Mathias Macallister z Sydney FC w serii rzutów karnych przeciwko Aucland FC w ćwierćfinale Pucharu Australii.

Była trzecia seria rzutów karnych, Auckland prowadziło 2:1 i Macallister miał okazję wyrównać. Podszedł do piłki, wykonał nabieg w stylu Roberta Lewandowskiego i fatalnie skiksował, a piłka przeleciała daleko obok prawego słupka bramki. A niemal wszystko zrobił idealnie, gdyż całkowicie zmylił bramkarza rywali. Zabrakło tylko najważniejszego - precyzji. "Jeden z najgorszych rzutów karnych, jakie kiedykolwiek zobaczysz" - czytamy w opisie nagrania.

Ostatecznie po 120 minutach Sydney FC zremisowało z Auckland FC 1:1, a w serii rzutów karnych przegrało 1-3. Tym samym to goście zagrają w półfinale Pucharu Australii z Heidelberg United.